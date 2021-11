Fontos hír az energiaválságban: elkezdi feltölteni az európai tárolóit a Gazprom

15:40

Most 5%-os mínuszban 75 euró/MWh-ra esett a decemberi holland TTF gáz ára, azaz a délelőtti Gazprom bejelentés elkezdte egyre jobban éreztetni hatását. Az Energy Aspects elemzője a Reutersnek azt mondta: egyelőre továbbra is fokozottak az európai gázellátási aggodalmak a Gazpromra gondolva, a Fitch Ratings szakértője pedig azt mondta: napi 170 millió köbméternyi plusz kapacitást kellene pumpálnia a Gazpromnak az európai tárolóiba egy hónapon át ahhoz, hogy feltöltse azokat, és ehhez nem elég az Északi Áramlat 1, illetve a Jamal-Európa vezetéken foglalnia kapacitásokat, hanem az ukrajnai tranzitvezetéken is kellene foglalnia, ami geopolitikai okok miatt erősen kérdéses. A Refinitív egyik remek ábrája szerint

jelenleg a Gazprom által kontrollált főbb észak-nyugat-európai gáztárolókban az együttes töltöttség mindössze 40 TWh, míg az elmúlt 5 évben ilyenkor ezek töltöttségi szintje 110-120 TWh volt,

tehát masszívan alacsonyabb most a tárolói töltöttség.

12:20

Ez fontos hír és annak első lépése lehet, amire október végén utasította az orosz elnök a céget, miszerint kezdjen el több gázt szállítani Európába, miután az orosz tárolókat feltöltötte. Ennek befejezését tegnapra ígérte a cég, tehát látszólag minden rendben van, jönni fog a több gáz Európába (a Gazprom saját tárolóiba, amelyek közül például két nagy németországi Gazprom-tároló, a Rehden, illetve a Katharina töltöttsége csak 10%-os, illetve 40%-os).

Mégsem látjuk azt, hogy a bejelentésre tovább esne a holland TTF gáztőzsdén a decemberi, vagy a későbbi szállítások ára, sőt inkább visszaemelkedés van 78 euró körülig a kora délelőtti 76,5 euró/MWh-ról. Emögött az lehet, hogy egyelőre a Gazprom még csak a saját tárolóinak feltöltéséről beszél, nem pedig az európai céges/intézményi igények kielégítése érdekében végrehajtandó plusz szállításokról.

Gazprom has approved and started implementing the plan for gas injection into five European underground storage facilities for November. Gas transportation volumes and routes have been set out.