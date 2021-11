Betör a svéd-norvég piacra Magyarország társkeresője

Általában a tőke nyugatról szokott keletre áramlani, erre cáfol rá a Randivonal társkeresőt üzemeltető Dating Central Europe Zrt., amely egy friss tranzakcióval az északnyugati, a svéd-norvég társkeresési piacra vásárolta be magát - tudatta a Portfolio-val Weiler Péter. A Dating Central Europe Zrt. ügyvezetője, társtulajdonosa azt is elárulta, hogy a Mötesplatsen (magyarul: Találkahely) prémium, komoly kapcsolatokra koncentráló társkereső megvásárlásával 6,5 millió euróra bővül majd a DACE árbevétele, amely jelenleg mintegy 2 millió eurót tesz ki. A vállalat európai hálózat létrehozását tűzte ki célul, ennek nagyon fontos lépése, hogy a mostanihoz hasonló platformokat vásároljanak meg a jövőben is.

A legnagyobb hazai társkereső oldalakat működtető Dating Central Europe Zrt. tulajdonosai, Weiler Péter vezérigazgató és a befektető Russmedia Equity Partners, a Mötesplatsen nevű Svédországban és Norvégiában működő prémium társkereső oldal felvásárlásával erősíti tovább online társkereső portfólióját.

Az oldal korábbi tulajdonosa - a Schibsted - 15 év után válik meg a vállalattól

- ismertette Weiler Péter, aki beszélt arról is, hogy az előfizetéses üzleti modellre épülő Randivonal volt Magyarország első online társkeresője, de a DACE alkalmazkodva a fogyasztói trendekhez további társkeresőkkel is bővítette portfólióját. A Randivonal-at és a Mötesplatsen-t működtetve az európai társkereső piacon így portfóliójával már 6 országban lesz jelen, konszolidált árbevétele pedig meghaladja majd a 2,5 milliárd forintot.

A Randivonal egyébként konzervatívabb, komoly kapcsolatokra létrejött társkeresőnek fejlesztettek. A nemzetközi versenytársak megjelenésével is kitartottak az eredeti üzleti modell mellett. A regisztráció ingyenes, nézelődni és keresgélni szintén, azonban a kommunikációhoz már előfizetés szükséges - tette hozzá.

Az online társkeresőket két csoportba sorolta: van a "fast dating", vagyis gyors ismerkedésre alkalmas appok, mint például a Tinder, amelyen a társkereső gyorsan tud jobbra húzással arról dönteni, ha valaki szimpatikus. Ezzel szemben a Randivonal inkább a "slow dating" elvet követi, amely lassabb, megfontoltabb haladást igényel a társkeresőktől.

A Dating Central Europe Zrt. a terjeszkedés során is ezt a szempontot vette figyelembe, így akadt rá a Schibsted (Magyarországon az övék a Jófogás, a Használtautó) tulajdonában álló Mötesplatsen társkereső, amely a svéd és norvég piacon is jelen van.

Hozzánk képest ők is hasonló utat jártak be, csaknem 20 éve működnek, és a slow datingre, prémium társkeresésre fókuszálnak.

Minden országnak megvannak a helyi hősei

Az online világot tekintve a magyar piacon sok helyi hős működik, amelyek a folyamatos Facebook és Google elnyomásban vannak. Egyre drágább marketingtevékenységet folytatni és egyre kevésbé jut forgalom ezeknek a helyi hősöknek, például a Randivonalnak is, a globalizált internetes világban a Facebook megpróbálja kiváltani azt, amit csak tud, Dating néven már saját társkeresőjét is elindította és a versenytársak hirdetéseit háttérbe is szorítja. A Facebook kitettség csökkentése érdekében a helyi médiában történő hirdetésekre összpontosítanak inkább - húzta alá a társtulajdonos, aki hozzátette, hogy

Mi helyi hősként jól viseljük az ütéseket, kitaláltuk azt a modellt, amely ebben a társkeresés szegmensben hosszú távon működhet, a kereslet a prémium szolgáltatások felé irányul

- tette hozzá.

Igyekeznek minél több ilyen helyi hőssel Európában felvenni a kapcsolatot, mivel céljaik között szerepel egy nagy hálózat létrehozása, ennek nagyon fontos lépése, hogy a svéd-norvég platformhoz hasonló felületeket vásároljanak meg. Nem terveznek közös adatbázist létrehozni, mivel szolgáltatásuk helyi szinten képes erősen működni, így ezt a jövőben is megőrizik majd. A helyi értékeket nem lehet más helyről nem lehet teremteni, így nem működött volna egy általuk alkotott svéd társkereső megalkotása sem, ezért is döntöttek a közel 20 éves múltú platform megvásárlása mellett.

Így jött ki (jól) az online társkeresés a járványból

Weiler Péter azt is megosztotta, hogy a koronavírus-járvány alatt egy videóalkalmazást fejlesztettek, annak érdekében, hogy felhasználóiknak ne kelljen más platformon folytatni az ismerkedést, a funkciót már be is építették az oldalakba. Tavaly rekordévet zártak a forgalom szempontjából, idén is tart a növekedés, de az emberek már máshogy állnak az online ismerkedéshez. Ennek oka, hogy a karantént követően vissza tudtak térni az életbe, és már kevésbé kapaszkodnak az online megoldásokba. Nyilván az online ismerkedés soha nem váltja majd ki az offline ismerkedést, nem is az a célja, hogy helyettesítse egyik a másikat, ugyanakkor elősegíti, gyorsítja az ismerkedést, online sok dolgot le lehet szűrni, amely által a társkeresők el tudják dönteni, hogy akarnak-e személyesen tovább ismerkedni.

Elsősorban azokra összpontosítanak, akik komolyan gondolják a társkeresést, így náluk az átlagfelhasználóik 35 éves kor felett vannak. Nem sokkal több nő, mint férfi veszi igénybe a szolgáltatást. A Magyarországon élő külföldiek elég csekély részt képviselnek, ugyanakkor a külföldön, például Londonban vagy Berlinben élő magyarok használják a felületeinket. Egy felhasználó átlagosan 3-6 hónapot tölt a felületeinken, ennyi idő alatt vagy megtalálja a párját vagy abbahagyja, feladja a társkeresést, esetleg szünetet tart az ismerkedésben. A felhasználók 40 százaléka párt talál.

