Komoly változásokon ment át a Waberer’s az elmúlt években. A nemzetközi Fuvarozási Szegmensében (ITS) üzleti tevékenységeit a szerződéses ügyfelekre és az Európán belüli főbb kereskedelmi sávokra irányította át a vállalat, és lecserélte a korábbi „taxi” modelljét. A modellváltás után hamar elkezdett javulni az árbevétel és EBITDA szempontjából legjelentősebbnek számító ITS szegmens pénzügyi teljesítménye, pedig korábban sokan temették az üzletág, és még arra vonatkozóan is voltak piaci várakozások, hogy eladhatják az ITS-t.

De mi lehet a logisztikai tevékenység valós jövője akkor, amikor a cég már most is piacvezető szerepet tölt be a magyar komplex logisztikai szolgáltatások piacán? Mely stratégia projektek hivatottak biztosítani a versenyképesség megőrzését, illetve állíthatják ismételten növekedési pályára az elkövetkező években a Waberer’s Csoportot? Többek között ezekről a témákról fog beszélni a december 2-i klub keretében a cég vezetése.

A Waberer’s Befektetői Nap kiemelt témái lesznek:

A vállalat által végrehajtott sikeres trendforduló;

A jövőbeli növekedés alapjául szolgáló stratégiai projektek bemutatása;

A vállalatcsoport 2021-es pénzügyi teljesítményének ismertetése;

A középtávú üzleti várakozások bemutatása;

A Waberer’s Csoport regionális expanziós tervei;

Zöld fordulat a Waberer’s életében.

Az esemény a Waberer’s és a Concorde Értékpapír Zrt. közös szervezésében valósul meg.

A rendezvény előadói:

Erdélyi Barna , igazgatósági tag, a társaság korábbi vezérigazgatója;

, igazgatósági tag, a társaság korábbi vezérigazgatója; Barna Zsolt , a társaság szeptemberben kinevezett vezérigazgatója, illetve a regionális üzletág társ-ügyvezetője;

, a társaság szeptemberben kinevezett vezérigazgatója, illetve a regionális üzletág társ-ügyvezetője; Tóth Szabolcs , a Csoport pénzügyi és stratégiai vezérigazgató-helyettese, illetve a regionális üzletág társ-ügyvezetője;

, a Csoport pénzügyi és stratégiai vezérigazgató-helyettese, illetve a regionális üzletág társ-ügyvezetője; Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír Zrt. részvényelemzője, aki az elemzőcégnél a Waberer’s-t követi, és rendszeresen publikál elemzéseket a vállalatról.

Az esemény december 2-án, csütörtökön 13:00-kor lesz. Az eseményt online követhetik nyomon az érdeklődők, melyen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményen lehetőség lesz kérdezni is az előadóktól, továbbá a résztvevők között nyereményeket sorsolunk ki.

