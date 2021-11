Portfolio 2021. november 25. 07:32

Rekordmagasságba emelkedett az új fertőzöttek száma Magyarországon, az oltásoknak hála ehhez egyelőre a korábbi járványhullámok idején látottnál kevesebb kórházi ápolt, elhunyt és lélegeztetőn lévő beteg társul, de így is súlyosbodik a helyzet a kórházakban, az orvosok és ápolók újra rendkívüli terhelés alatt dolgoznak. Zajlik az oltási hét, a szokottnál többen veszik fel az oltást, de az is látszik, hogy többségében a harmadik oltásra érkezők oltakoznak. Európa több országa, köztük Magyarország, továbbra is járványgócnak számít. A koronavírus-járványról szóló híreinket percről percre ebben a cikkünkben szedjük össze.