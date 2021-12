Brutális inflációs számokat ismertetett az EKB elnöke: teljesülhet a jegybank inflációs célja!

Portfolio 2021. december 16. 14:57

Az Európai Központi Bank ma ismertette kamatdöntő üléséről szóló közleményét, amelyből kiderült, hogya jegybank megszünteti eddigi legnagyobb hatású eszközvásárlási programját, a PEPP-et. A döntés nem tekinthető meglepetésnek, a legnagyobb kérdés az volt, hogy milyen eszközzel fogja biztosítani a jegybank az átmenetet a kötvénypiacon. Erre is talált megoldást a jegybank, méghozzá nem is akármilyet. Az izgalmaknak nincs vége, Christine Lagarde elnök sajtótájékoztatója még csak most kezdődik.