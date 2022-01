Változhatnak a járványügyi szabályok - Új kihívások előtt Európa

Az elmúlt napok hazai járványügyi folyamatai alapján most már hivatalosan is kimondták: megindult az ötödik hullám Magyarországon. Az országon belül a legmeredekebb járványgörbét továbbra is a fővárosban látjuk, és szembetűnő, hogy a budapesti terjedés üteme gyorsabb is, mint a korábbi hullámokban. Ez nem véletlen: a rendkívüli mértékben fertőzőképes omikron variáns itt jelenhetett meg először a magas népsűrűség miatt, és információk szerint már december utolsó hetében a fiatalok körében terjedt a koronavírus új változata.