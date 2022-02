Már most nagyon fáj Oroszországnak a háború, de tönkretenni a csak szívós, hosszú szankciókkal lehetne

Menekülnek a befektetők az orosz eszközökből, a részvények és a rubel mellett a kötvénypiac is megérzi a háborút. Legnagyobb mértékben a rövid lejáratú eszközöket ütik, a hosszú hozamok emelkedése kifejezetten korlátozott. A hozamgörbe már eddig is a recessziót jelzett előre, de tegnapról mára egészen eldeformálódott a görbe, a befektetők a következő 3 évre várnak igazán komoly gondokat az orosz gazdaságban. A recesszió valószerű forgatókönyv, de az ország csekély sérülékenységét látva az államcsőd közeli helyzet nagyon messze van. A szankciókkal lehetne súlyosbítani az orosz gazdaság kilátásait, de az igazán komoly fellépés a Nyugatnak, főleg Európának, szintén nagyon fájna.

A befektetőket már az előző hetek fejleményei is kifejezetten nyugtalanították, a részvény- és devizapiacok megérezték a fokozódó konfliktust az orosz-ukrán határon. Ma hajnalban aztán a legrosszabb forgatókönyv vált valóra azzal, hogy Oroszország teljes letámadást indított Ukrajna ellen: a tüzérségi támadás egész Ukrajnát érinti, északról és keletről pedig a szárazföldi erők megkezdték a benyomulást. Az orosz támadásnak civil áldozatai is vannak.

A szomorú lépés az előzetes elemzői forgatókönyvekben is szerepelt, és az amerikai hírszerzés akív közreműködésének köszönhetően – mint utólag kiderült – az USA kormánya meglehetősen pontosan látta előre a dolgokat, több elemző ennek ellenére mégis úgy gondolta, hogy a piacok nem voltak felkészülve a háborúra, így a hatásai is megjósolhatatlanok voltak. Ma reggelre aztán megkaptuk a választ a piaci hatásokról: a BUX index 10% feletti mínuszban van, Nyugat-Európában ugyanez 4-5%, az amerikai piacok is mínuszban nyithatnak. A devizapiacon sem maradt el az eladási hullám: a feltörekvő devizák (így a forint is) gyengültek, a helyzet legnagyobb elszenvedője viszont az orosz rubel volt.

Azonnal megérezték

Az oroszok nemcsak a devizapiaci hatásokon keresztül érezték meg a támadás azonnali költségeit: a részvénypiac 30% feletti mínuszban nyitott volna, ha nem függesztik fel a kereskedést. A deviza- és részvénypiac mellett viszont legalább olyan fontosak a kötvénypiaci hatások, hiszen az ország megítéléséről ezek pontosabb képet adnak, és a központi költségvetés helyzetét is közvetlenebbül befolyásolják. Az már az előző napokban is látszott, hogy a befektetők egyre nagyobb aggodalommal figyelik az eseményeket, a leggyakrabban hivatkozott és egyik legforgalmasabb lejáraton (10 év) jelentős emelkedés látszott az előző napokban.