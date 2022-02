Mit okozhazt a SWIFT-kizárás az európai energiaszállításokban? - Súlyos zavarok jöhetnek kereskedők szerint

Portfolio 2022. február 28. 10:23

Legalább tíz enerigakereskedővel beszélt vasárnap a Reuters egyes orosz bankok SWIFT-ből kizárásának hatásairól, akik mind azt vázolták, hogy súlyos zavarok jöhetnek az európai energiaszállításokban, akár napokra-hetekre is leállhat a tranzakciók pénzügyi rendezése, mire átlátják az érintett szereplők, hogy a szankciók pontosan mit is jelentenek és hogyan lehet azok betartásával mégis üzletelni. A Portfolio brüsszeli energetikai forrása is azt vázolta, hogy tényleg súlyos zavarok és a szállítási volumenek akadozása jöhet a döntésből, igaz az ördög a részletekben rejlik és azokat elvileg csak hétfőn jelentik be.