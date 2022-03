Íme, a megújuló Nyugati pályaudvar tervei!

Szombaton délelőtt kihirdették, mely pályaművek tervei, ötletei alapján újul meg a Nyugati pályaudvar, ami a közlekedésfejlesztési elképzelések szerint Közép-Európa egyik legforgalmasabb kötöttpályás közlekedési csomópontja lesz.

A brit Grimshaw Architects építésziroda nyerte az új Nyugati pályaudvar tervpályázatát - jelentette be Fürjes Balázs a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára.

Tavaly októberben egy kétfordulós, nyílt, nemzetközi építészeti tervpályázatot hirdettek a Nyugati pályaudvar és környezetének megújítására. A felszínen, az Eiffel-csarnok mögött egy új, 13 vágányos vasúti csarnok épül, a föld alatt pedig egy hatvágányos mélyállomás lesz. A pályaudvar elővárosi, távolsági és nemzetközi vonatokat fogad majd.

A mélyállomás először fejállomásként működik majd, de a jövőben a Duna alatti, a Déli és Nyugati pályaudvarokat összekötő vasúti alagút is ide kapcsolódik. Ide érkezik majd be az északi és a déli hévek összekötésével megvalósuló M5-ös metró is, amelynek megállója a mélyállomás alatt lesz. Fürjes szavai szerint ez lesz Közép-Európa egyik, Magyarország és Budapest legnagyobb, legforgalmasabb kötöttpályás közlekedési csomópontja. Ha minden elkészül, napi 300 000 utas fordul majd meg itt.

A GYŐZTES TERVEZŐ: Nagy-Britanniából a Grimshaw Architects, ők készíthetik el a Nyugati pályaudvar és a környező városrész megújításának részletes terveit. A győztes csapatban magyar építészek is dolgoztak: a Nautes iroda.

A MÁSODIK HELYEN HOLTVERSENYBEN: a francia AREP Group Architectes és az osztrák Albert Wimmer tervezőirodák pályaművei végeztek.

HARMADIK LETT: a Zaha Hadid Architects (Nagy-Britannia) + Finta és Társai Építészstúdió (Magyarország) + Buro Happold (Nagy-Britannia) + Abud Mérnökiroda (Magyarország) + Land Italia (Olaszország) építészirodák közös alkotása.

MEGVÉTELBEN RÉSZESÜLT: a japán KKAA Kengo Kuma & Associates és a magyar M-Teampannon közös pályaműve.

A brit Grimshaw Architects 1980-ban alakult Londonban, de mára már összesen 7 irodájuk van (London, Los Angeles, New York, Párizs, Dubai, Melbourne és Sydney). Nekik köszönhetően újult meg a London Bridge pályaudvar, ahol évente 90 millió utas fordul meg, a vasútállomás számos építészeti díjat kapott. Ahogy az általuk tervezett Waterloo és a Paddington vasútállomás épülete is.

Az iroda munkáját dicséri a New York-i Fulton Center metróállomás, Los Angeles, Amszterdam, Doha, Melbourne számos új állomása. Tervezőként dolgoznak a rövidesen megnyíló londoni Crossrail állomásain, valamint Nagy-Britannia épülő új nagysebességű vasúti pályaudvarán, a London Euston-on is.

A Nyugati környezetének megújításával közel két Városmajornyi terület szabadulhat fel, kaphat teljesen új funkciót Budapest szívében és válhat nagy részben zöldterületté (Ez a Váci út-Lehet utca-Szabolcs utca-Dózsa György út-Podmaniczky utca-Nagykörút határolta térség).

A pályázaton 12 tervezőiroda vett részt. A zsűri elnöke Fürjes Balázs, az alelnök Vitézy Dávid volt, szavazó tagok voltak még: Budapest és a XIII. kerület főépítésze, Terézváros alpolgármestere, az építész- és a mérnökkamara képviselője, egyetemi szakemberek.

Fürjes Balázs a Facebook oldalán a terv kapcsán kifejtette, hogy a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS) fontos eleme a Kelenföldet, Délit és a Nyugati pályaudvarokat összekötő vasúti alagút megépítése, ami kulcsfontosságú abban, hogy Budapest több vonatot tudjon fogadni és végre Kelet-Nyugat között vonattal átjárható legyen. Ha pedig a felszínen kevesebb a sín, hatalmas vasúti területek szabadulhatnak fel. A helyükön a belvárosban parkok, új városrészek jöhetnek létre.