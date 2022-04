Orbán Viktor: Magyarország jövője az EU-ban és a NATO-ban van

Ő hívott engem. Mindenki, aki gratulálni akart, ezt tette - válaszolta Orbán Viktor. Magyarország a NATO tagja, és ezzel tisztában vannak az oroszok. Mi nem ellenségeket akarunk gyűjteni, hanem barátokat, és ezt világosan el is mondtuk. De ők most nem tartanak minket barátoknak. Ők nem kérnek tőlünk semmit - válaszolta arra a kérdésre a kormányfő, hogy kérte-e Putyin telefonon az uniós szankciók elutasítását a magyar kormánytól.

Felépítettünk egy jól működő kapcsolatrendszert, amit most törnek szét. A szankciók és a nyugatiak nyomása elvezethet oda, hogy ebből a kapcsolatból nem marad semmi. Egy biztos: Oroszország lesz és ott lesz, ahol most. És majdnem ennyire biztos, hogy Magyarország is lesz. Ezt értjük mi is és ők is - fűzte hozzá.