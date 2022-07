Látványos lassulás, magasabb infláció - borúlátóbb lett a magyar gazdaság kilátásaival kapcsolatban a Takarékbank

A vártnál erősebb első negyedéves gazdasági teljesítmény ellenére az idei GDP növekedési előrejelzésünket 5,9%-ról 5,7%-ra, míg a 2023-ra vonatkozót 4,2%-ról 2,7%-ra csökkentettük az elhúzódó háború, a romló külső környezet, az emelkedő kamatszint, a kedvezményes háztartási energiaárak részleges megszüntetése, valamint az idei súlyos aszálykárok miatt - jelzik friss előrejelzésükben a Takarékbank szakértői.

A tavaly év végi, valamint az idei év eleji várakozáson felüli gazdasági élénkülés áthúzódó hatásai önmagában a növekedési kilátások javítását indokolták volna, azonban az ukrajnai háború kitörése számos, döntően közvetett hatáson keresztül rontja a hazai növekedési kilátásokat - indokolják döntésüket a szakértők.

A közvetett hatások leginkább az ellátási láncok zavarain, és ezzel szoros összefüggésben a külföldről begyűrűző árnyomáson keresztül érvényesülhetnek. Ráadásul jelentős bizonytalanságot okoz, hogy a háború időtartama, végkimenetele, a szankciók további fokozása, vagy kedvező esetben enyhítése továbbra sem ismert. Ezek hatása a termelési láncokra, energia-, nyersanyag-, és élelmiszerellátásra kiszámíthatatlan, ami az árupiacokon szélsőséges áringadozásokat, volatilitást okoz. Ilyen körülmények között nem csupán a növekedési, hanem az inflációs, államháztartási, külkereskedelmi előrejelzések is fokozott nehézségekbe ütköznek.

A növekedési kilátásokat beárnyékolja a globális gazdaság várható lassulása, egyes vezető gazdaságok fokozódó recessziós kilátása a meglóduló infláció és az ez ellen hozott erősödő monetáris szigorítások következtében. A növekedést a kedvezményes háztartási energiaárak részleges megszüntetése is érdemben rontja. A növekedést ezenkívül a rendkívül súlyos aszály következtében visszaeső mezőgazdasági termelés is kissé visszahúzza.

Alapesetben a Takarékbank nem számít recesszióra, azonban a második félévben a negyedéves alapú növekedés közel kerülhet a stagnáláshoz.

A következő hónapokban az átárazások, a forintgyengülés, az adóemelések, valamint az átlagosnál nagyobb fogyasztók energiaszámláinak elszállása miatt jelentősen tovább emelkedik az infláció, ami az árkorlátozó intézkedések nélkül elérhetné a 18-20%-ot is. A vártnál jóval szélesebb körű, és meredekebb áremelkedések hatására az idei inflációs előjelzést 11,7%-ra, a jövő évit pedig 7,6%-ra emelte a Takarékbank, de az infláció ennél magasabb is lehet, amit a globális alapanyag-, nyersanyag-, alkatrészhiány, a nemzetközi szállítási árak elszállása és a globális energiaválság okoz. Az inflációra emellett a jelentős béremelések, a bérköltségek érdemi növekedése, a lakosság többletjövedelmei miatti keresletélénkülés is kockázatot jelent.

A Takarékbank előrejelzése 2022 2023 2024 GDP (%) 5,7 2,7 4,4 Lakossági fogyasztás (%) 6,8 2,7 3,8 Közösségi fogyasztás (%) 3,4 1,3 2,4 Beruházások (%) 7,2 2,1 3,6 Export (%) 5,7 5,2 5,3 Import (%) 5,6 4,7 4,2 Infláció (%) 11,7 7,6 3,3 Munkanélküliségi ráta (%) 3,3 3,2 3,1 Államháztartási egyenleg (GDP %) -4,6 -3,5 -3,0 Államadósság (GDP %-a) 72,8 70,4 67,8 Folyó fizetési mérleg (GDP %) -5,2 -2,2 -1,1 Bruttó külföldi adósság (GDP %-a) 84,7 77,5 68,3 Jegybanki alapkamat (év vége, %) 11,75 8,50 4,50 EUR-HUF (év vége) 405 390 385 Forrás: Takarékbank, Portfolio

A munkaerőpiaci folyamatokat illetően a szakértők nem számítanak válságjelenségekre, a munkaerőhiányos környezet fennmaradását jósolják. 2022-ben 0,8%-kal bővülhet a foglalkoztatottak száma az előző évhez képest, melyhez elsősorban a privát szektor növekedése járul hozzá. 2023-tól a dinamika csillapodását várható (0,4%-os foglalkoztatásbővülés), ahogy megközelítjük a teljes foglalkoztatottságot. A foglalkoztatottak számának emelkedésével párhuzamosan a munkanélküliségi ráta is folyamatos mérséklődést mutathat a következő években.