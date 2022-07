Rendkívüli bejelentésre készülhet hétvégén a kormány - Szokatlan időpontban jön a tájékoztató

Szokatlan időpontban, hétvégén tart Kormányinfót Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra, kormányszóvivő. A sajtótájékoztatók rendszerint hétköznap szoktak lenni, így a szombat 11:00-s időpont váratlannal mondható.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra, kormányszóvivő szombaton 11 órakor áll a kamerák elé a Kormányzati Tájékoztatási Központ meghívója szerint. Az időpont igencsak szokatlan, kormányinfót hétköznap, kormányülés után szokott tartani a kabinet.

Szerdán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója azt írta a Facebook-on, hogy "Kezdődik a kormányülés. Napirenden az energia-veszélyhelyzet. Döntésekről hamarosan". Ezek alapján azt lehetett várni, hogy csütörtökön vagy pénteken lesz kormányinfó, ám a friss meghívó szerint ezt hétvégére időzíti a kormány.

"Európa nehéz tél elé néz, soha nem látott energiaválság küszöbén áll. Ezért most a legfontosabb feladatunk az, hogy megóvjuk Magyarország energiabiztonságát" - írta Orbán Balázs szerdán, aki a rezsicsökkentés megvédéséről is írt azt követően, hogy a kormány augusztustól átlagfogyasztás felett duplázza az áram és hétszerezi a gáz árát. A kormányülés kapcsán a miniszterelnök Facebook-oldala is új poszttal jelentkezett szerdán. Orbán Viktor ugyanakkor nem írt várható döntésekről, csak annyit jelzett, hogy "bonyolult idők jönnek".

Minden bizonnyal a friss kormánydöntéseket ismertetik hétvégén. "Megbukott a nyugati világ háborús stratégiája" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a péntek reggeli rádióműsorában. A Kossuth rádióban úgy fogalmazott, hogy a háborúnak egy orosz-amerikai megállapodás vethet véget, addig a lezárás esélye csekély. Orbán szerint az áremelkedés a háborús gazdaság előszobája, de a fennmaradó rezsicsökkentés 181 ezer forint megtakarítást jelent egy átlagos háztartásnak.

A felálló gazdasági növekedési kabinet első lépése az év végén lejáró kedvezményes lakásáfa két évvel való meghosszabbítása, de további gazdaságélénkítési intézkedések várhatók, hogy elkerüljük a recessziót. Könnyen lehet, hogy Gulyás Gergely ilyen intézkedésekről beszél majd.