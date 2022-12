Örökre megváltozott az energiához való viszonyunk, de csak sufnituningra vagyunk képesek

A sokszorosára dráguló gáz- és áramárak rengeteg iparágba begyűrűznek majd idén és „végső soron a még a rezsicsökkentéssel védett magyar lakosság is meg fogja ezt érezni legalább az infláción keresztül” – írtuk napra pontosan egy évvel ezelőtt a 2021-es év egyik legfontosabb sztorijaként. Azóta a rezsicsökkentés eredeti formája már a múlté, akárcsak a 480 forintos üzemanyagár sapka, a magyar gazdaság energiaszámlája pedig mintegy 10 milliárd euróval megugrott, és az orosz-ukrán háború miatt is óriási feszültségeket átélő magyar energiapiac végül egy önálló Energetikai Minisztérium létrehozásába torkollott. Közben azt maga Orbán Viktor kormányfő ismerte el néhány napja, hogy a forrongó helyzet és a magas energiaimport ellen egyelőre csak sufnituninggal, részmegoldásokkal tud védekezni a magyar gazdaságpolitika. Ez egyúttal azt is előrevetíti, hogy a 2023-as év is rendkívül eseménydús lesz a magyar energetika, az energiapiacok szempontjából és félő, hogy az óriási kihívásokat nemcsak az infláción keresztül érezzük meg, hanem cégek, akár ágazatok térdre kényszerülésén és a költségoldali versenyképességünk romlásán keresztül is.

Rohanjunk végig az éven néhány nagy ügy mentén!

A 2022-es év egyik legtöbbet figyelt grafikonja a holland gáztőzsde (TTF) legközelebbi határidős kontraktusának ára volt, hiszen:

Egyrészt az már az év elején is négy-ötszöröse (80-100 euró/MWh) volt a sok éve megszokott árnak, aztán még innen is sokszorosára drágult az orosz-ukrán háború és az amiatti energiapiaci adok-kapok mellett. Az ugyanis jól látszott, hogy miután az Európai Unió júniusban a hatodik szankciós csomaggal (olajembargó) ott ütött nagyobbat az oroszoknak, ahol az nekik fájt jobban (a legfontosabb orosz exportbevételi forrás korlátozása), az oroszok is ott ütöttek vissza, ahol az az EU-nak fájt jobban (a gázcsapok "tekergetése" a jelentős uniós orosz gázfüggőségre tekintettel).

Másrészt év közben elismerte a magyar kormány, hogy az oroszokkal 2021 nyarán kötött hosszú távú gázvásárlási szerződés valójában ehhez a TTF kontraktushoz igazodik, így az égbe szálló gázár a nyáron még a lakossági rezsicsökkentési rendszert is „felrobbantotta” (lásd alább). Sőt, a kormány a nagy pénzügyi terhek miatt kénytelen volt Moszkvától fizetési haladékot is kérni egy meghatározott gázár feletti részre.

Harmadrészt azért is sokat kellett nézegetni a gázár grafikonokat, mert a sok esetben utolsó rugalmas áramtermelési kapacitás (gázerőmű) miatt a gázár meghatározó jelentőségű a tőzsdei áramárak alakulásában is, és ez is jól tetten érhető volt az áramárak nagy magasságokban való komoly kilengéseiben.

Júliustól az Északi Áramlat-1 leállítása körüli félelmek mellett egészen hihetetlen magasságba, 300 euró fölé ugrott a TTF gázár, és erre reagálva hirdetett előbb energia veszélyhelyzetet a kormány, néhány konkrét intézkedést bejelentve (pl. a Paks I. üzemidő hosszabbítási terve, amiről később törvény is született, a Mátrai Erőmű üzemidejének több évvel kitolása, a hazai gázkitermelés felpörgetése, tűzifa- és barnaszén program meghirdetése, később a geotermikus energia fokozott kihasználási terve). Ezeket az intézkedéseket egyébként az év végi sajtótájékoztatón sufnituningnak nevezte Orbán Viktor kormányfő, gyakorlatilag elismerve azt, hogy ezek csak részben képesek kezelni a magyar gazdaság nagyfokú energia importfüggőségéből adódó, tartósnak ígérkező kihívásait, egyúttal bírálva a kormány azon teljesítményét, hogy Paks II. még mindig nem épült meg.

Pénzcentrum rezsikalkulátor Számold ki, mennyit kell majd fizetned a gázért, áramért augusztustól!

El kellett engedni az eredeti rezsicsökkentést

Visszatérve a nyári drasztikus tőzsdei gázár-emelkedésre, és a veszélyhelyzet által sugallt rendkívüli helyzetre, ezt az időpillanatot használta ki a kormány arra, hogy bejelentse az elmúlt 8 év fontos energiapiaci intézményének és politikai termékének, a lakossági rezsicsökkentésnek, a feladását, hiszen az kezelhetetlenül nagy költségvetési terheket okozott.

Az átlagfogyasztás felett 7-7,5-szeres gázár, illetve kétszeres áramár üzenete nyáron sok embernek komoly sokkot okozhatott és ekkor történhetett meg az, hogy örökre megváltozott a viszonya a magyar embereknek az energiához, amely immár láthatóan nem olcsó, még az orosz vezetékes gáz sem az. Ez pedig azóta jelentős keresletet generált a különféle energiahatékonysági és megújuló energiás megoldások iránt.

Ezzel együtt azt is le kell szögezni, hogy a magyar lakosság nagy része még mindig nem szembesül a drasztikusan megemelkedett piaci gáz- és áramárakkal, hiszen az Energiahivatal friss kimutatása szerint nominálisan még mindig Magyarországon a legolcsóbb a két energiahordozó rezsicsökkentett ára. Sőt, aki az átlagfogyasztásként meghúzott határ felett 20%-kal fogyaszt, még az ő esetén is az egyik legolcsóbb egész Európában a „lakossági piaci ár”. Az összképen az se változtat, ha az egyes országok árszínvonalával korrigáljuk az árakat, vagy ha egy kétkeresős család havi nettó jövedelméhez viszonyítjuk az átlagos fogyasztásnál a gáz- és áramszámla összegét.

Mindez természetesen brutális költségvetési terheket emészt fel az állami MVM rendszeres pénzügyi megsegítésén keresztül. Ezt még az év végére beszakadt tőzsdei gázárak mellett is jórészt az generálja, hogy miközben a cég áfával és rendszerhasználati díjakkal együtt 102 forint körül adhatja el a gáz köbméterét a lakosságnak, aközben még most is 350-400 forint körül kénytelen megvenni az oroszoktól (és csak a lakosság elvileg negyede fizeti a 752 forintos megemelt árat a számlája egy részére).

Éppen ezért, a még mindig komoly veszteségeket generáló rezsicsökkentés miatt, döntött úgy a minap a kormány az Energiahivatal javaslatára – amit már jó előre vázoltunk - , hogy még a visszaeső tőzsdei gázárak mellett is megmarad a rezsicsökkentés nyáron módosított változata 2023. januártól legalább áprilisig végéig.

Óriási költségvetési terhek

Az is kiderült a napokban, hogy mindehhez nagyon komoly költségvetési teher társul a 2023-as büdzsében, hiszen a Rezsivédelmi Alap 2023. évi kiadási előirányzatainak összege a korábbi 670 milliárd forintról 2610 milliárd forintra emelkedett. Ezen belül a lakossági energiafogyasztást érintő kedvezményes tarifák átlagos fogyasztási szintig történő fenntartására előirányzott összeg a korábbi 600 milliárd forintról 1458,2 milliárd forintra nő, és az állami intézmények, állami vállalatok, önkormányzatok energiaszámla-kompenzációja 855 milliárd forintra emelkedett.

Szintén a Rezsivédelmi Alapból fizeti ki az állam a versenyszektornak járó energiakrízis miatti mentőprogramok kiadásait, összesen 279 milliárd forint összegben. Ez a szám egyúttal azt is érzékelteti, hogy a fent jelzett sokszoros gáz- és áramárak döntő részét a kormány több lépésben nyártól ráengedte a kis- közepes vállalatokra is, csak a mikrocégeket tartotta bent a rezsivédett körben (ennek a 150 ezres céges körnek januártól sem emelkednek a kedvezményes sáv feletti versenypiaci árak sem). A kormány az elmúlt hónapokban egy végső menedékesi rendszert tartott fent a mikrocégek feletti kategóriának, amely szintén megszűnik jövő januártól és havonta változó áron juthatnak a tényleges piacinál kedvezőbb árakhoz a jogosultak.

Velünk maradnak az ellátásbiztonsági kockázatok

Visszatérve az energiához való viszonyra: érdemes rögzíteni, hogy se az orosz, se semmilyen energia nem olcsó, főleg olyan időkben, amikor az sem volt mindig biztos, hogy egyáltalán kapunk gázt, vagy olajat, hiszen az oroszok szemében Magyarország is barátságtalan ország lett. Így sokszor félő volt, hogy az Északi Áramlat-1 leállítása (majd felrobbanása) után a déli ágon, a Török Áramlaton keresztül sem kapjuk meg a szerződött mennyiséget. Ez a veszély egyelőre nem realizálódott, és a friss orosz jelzések alapján remélhetőleg nem is fog.

Mindenesetre a gázpiaci ellátásbiztonsági kockázat az egész év során ott lebegett a döntéshozók szemében, és ez jövőre is így lesz, hiszen mégiscsak egy komoly geopolitikai téttel is bíró háború zajlik a szomszédunkban.

Az ellátásbiztonsági kockázat nemcsak a gázpiacon valós hazánk kapcsán, hanem az olajpiacon is, hiszen az ország nyersolaj ellátását kétharmad részben az Ukrajnán keresztül vezető Barátság kőolaj-vezeték déli ága (Barátság II. vezeték) biztosítja, és érte már rakétatalálat a vezetéket működtető áramhálózatot. Sőt, volt nyáron olyan epizód is, amikor pénzügyi-elszámolási vita miatt átmenetileg leállt az orosz olajszállítás Magyarország, Szlovákia és Csehország felé is, noha ez a három ország mentességet kapott a december 5-től hatályba lépett hatodik uniós orosz szankció (nyersolaj importtilalom) alól. A napokban pedig az oroszok azzal is fenyegettek, hogy azon uniós és egyéb országok felé, amelyek támogatták az EU-n kívüli harmadik országokba irányuló orosz olajszállításoknál a 60 dolláros ársapkát (Magyarország is belement ebbe a szankcióba), azok felé le fogják állítani az olajszállítást.

Ahogy a rezsicsökkentés feladásánál az Északi Áramlat-1 körüli huzavonát, és az égbe szálló gázárakat használta fel alkalomként a kormány a változtatás bejelentésére, ugyanígy tett a 480 forintos olajársapka lakossági feladása esetén is, belekeverve fals indokként az ügybe a december 5-én hatályba lépett uniós olajembargót, ami alól ugye mentességet kaptunk. Előtte egyébként ugyanígy hirtelen, egyik pillanatról a másikra szűkítette a kormány a fuvarozók, a külföldiek és a céges autósok számára a hatósági áras tankolás lehetőségét, de még ezek a lépések sem voltak képesek kezelni a 480-tól messze felfelé elszakadó piaci árakból adódó zavarokat, így végül kénytelen volt elengedni az ársapkát a kormány.

A magyar üzemanyagpiac mostanra kezdi a normalizálódás jeleit mutatni, de mind a Mol, mind az OMV vezére egybehangzóan azt mondta: még több hétre vagyunk attól, hogy a helyzet rendeződéséről beszélhessünk. Ráadásul 2023. február 5-én hatályba lép egy újabb uniós szankció (nem lehet az orosz nyersolajból készült finomított termékeket az unión belül az egyes országok között adni-venni, így például a Mol szlovákiai és magyarországi egységei között sem), ez pedig egyelőre nem belátható nehézségeket okozhat még. A december 5-én hatályba lépett orosz nyersolaj elleni szankció, illetve 60 dolláros globális ársapka mindenesetre megint a mélybe küldte az orosz urali típusú nyersolaj árát, így a diszkont mértéke az Európában irányadó Brenthez képest ismét mínusz 30 dollár körülre tágult (lásd alább). Ez pedig éppen jól jön a jórészt orosz olajból késztermékeket finomító Molnak, igaz a negatív differencia szinte teljes egészét különadóként vonja el az állam.

Az orosz Ural és az északi-tengeri Brent kőolajfajták ára közötti különbség (dollár/hordó). Forrás: neste.com

Strukturális nehézségek és sufnituning

A fentiekben már utaltunk rá, de végül érdemes tételesen is rögzíteni, hogy miért különösen fájdalmas Magyarországnak a fő energiahordozók árának tartós elszállása, ami miatt a 7 milliárd euró körüli éves energiaszámla idén kb. 19-20 milliárd euró lehetett, jövőre pedig 17 milliárd eurót emészthet fel, és miért nincs a nyomasztó helyzetből gyors menekülés, de folyamatosan dolgozni kell a helyzet javításán:

A Magyarországon felhasznált kőolaj mintegy kétharmadát Oroszországból csövön keresztül vesszük a Barátság II. vezetéken át, így az ukrajnai tranzit eleve kockázatokkal jár amellett, hogy egyelőre időkorlát nélkül kaptunk felmentést az orosz nyersolajimport alól. Ezzel együtt nyilván dolgozni kell az alternatív útvonalak kiépítésén, fokozásán (tengeri szállítású kőolajimport Horvátországon át). A horvátok felőli Adria-vezeték kapacitását ezért meg kell növelni (erre és a százhalombattai finomító átállítására is kapnának majd EU-pénz a REPowerEU programban is, ami a helyreállítási program külön fejezete lenne és így a kiszabadításához 27 féle szuperfeltétel társul). A vezeték kapacitásnöveléséből egyelőre még semmi sem lett, ahogy magának a vezetéknek a magyar importra való használati joga körül is éles viták zajlottak az év végéig az egyébként is feszült magyar-horvát viszonyrendszerben. Ha esetleg leállna a Barátság II.-n az orosz vezetékes olajküldés, akkor egy engedmény kiharcolása miatt elvileg lenne lehetőségünk az orosz olajat tengeren keresztül az Adria-vezetéken át megvenni, de nyilván számos logisztikai kihívás felmerülhet egy ilyen esetben is. Összességében az olajpiacon a jelentős orosz függőség egy olyan kényszerhelyzet, amit csak lassan, és korlátozottan tud mérsékelni a kormány és részben ez is meghúzódhat az orosz szankciókkal kapcsolatos álláspontja mögött (újra kell gondolni azokat, hiszen egyébként is január végéig hatályos a mostani uniós rendeletben rögzített összes szankció).

a Barátság II. vezetéken át, így az ukrajnai tranzit eleve kockázatokkal jár amellett, hogy egyelőre időkorlát nélkül kaptunk felmentést az orosz nyersolajimport alól. Ezzel együtt nyilván dolgozni kell az alternatív útvonalak kiépítésén, fokozásán (tengeri szállítású kőolajimport Horvátországon át). A horvátok felőli Adria-vezeték kapacitását ezért meg kell növelni (erre és a százhalombattai finomító átállítására is kapnának majd EU-pénz a REPowerEU programban is, ami a helyreállítási program külön fejezete lenne és így a kiszabadításához 27 féle szuperfeltétel társul). A vezeték kapacitásnöveléséből egyelőre még semmi sem lett, ahogy magának a vezetéknek a magyar importra való használati joga körül is éles viták zajlottak az év végéig az egyébként is feszült magyar-horvát viszonyrendszerben. Ha esetleg leállna a Barátság II.-n az orosz vezetékes olajküldés, akkor egy engedmény kiharcolása miatt elvileg lenne lehetőségünk az orosz olajat tengeren keresztül az Adria-vezetéken át megvenni, de nyilván számos logisztikai kihívás felmerülhet egy ilyen esetben is. Összességében az olajpiacon a jelentős orosz függőség egy olyan kényszerhelyzet, amit csak lassan, és korlátozottan tud mérsékelni a kormány és részben ez is meghúzódhat az orosz szankciókkal kapcsolatos álláspontja mögött (újra kell gondolni azokat, hiszen egyébként is január végéig hatályos a mostani uniós rendeletben rögzített összes szankció). Az évente itthon felhasznált 10-11 milliárd köbméternyi gázból csak 1,5 milliárd köbméter körüli a magyar kitermelés , ezt akarja majd 2023-ban 2 milliárdra feltornászni a kormány, mellette 1 milliárd köbmétert kapunk a horvátok felől LNG-hajókkal, további 4,5 milliárdot az oroszoktól a hosszú távú szerződés keretében veszünk (ez lényegében teljes egészében a Török Áramlatra terelődik át), a többit piaci-kereskedők szerzik be. Így gyakorlatilag 85% körüli a gázból az importunk, és annak is szinte teljes egésze valójában orosz eredetű. A magas függőség egy olyan kényszerhelyzet, amit csak lassan, korlátozottan tud mérsékelni a kormány (pl. fogyasztásmérséklés előírása az állami szektorban, magas árakon keresztüli fogyasztáscsökkentésre kényszerítés a lakosságnál és a vállalati szektorban) és részben ez is meghúzódhat az orosz szankciókkal kapcsolatos álláspontja mögött.

, ezt akarja majd 2023-ban 2 milliárdra feltornászni a kormány, mellette 1 milliárd köbmétert kapunk a horvátok felől LNG-hajókkal, további 4,5 milliárdot az oroszoktól a hosszú távú szerződés keretében veszünk (ez lényegében teljes egészében a Török Áramlatra terelődik át), a többit piaci-kereskedők szerzik be. Így gyakorlatilag 85% körüli a gázból az importunk, és annak is szinte teljes egésze valójában orosz eredetű. A magas függőség egy olyan kényszerhelyzet, amit csak lassan, korlátozottan tud mérsékelni a kormány (pl. fogyasztásmérséklés előírása az állami szektorban, magas árakon keresztüli fogyasztáscsökkentésre kényszerítés a lakosságnál és a vállalati szektorban) és részben ez is meghúzódhat az orosz szankciókkal kapcsolatos álláspontja mögött. A Mátrai Erőmű 2029 végéig tartó üzemidő-hosszabbítása a jelenlegi helyzetben egy kényszer-szülötte megoldás a kormány részéről az olcsó áramtermelésre, hiszen erősen környezetszennyező lignit alapú erőműről van szó, miközben az EU Igazságos Átmenet Alapjából éppen a környezetbarát megoldásokra kapnánk pénz.

a kormány részéről az olcsó áramtermelésre, hiszen erősen környezetszennyező lignit alapú erőműről van szó, miközben az EU Igazságos Átmenet Alapjából éppen a környezetbarát megoldásokra kapnánk pénz. A hazai áramtermelésben is jelentős a (orosz) gáz súlya, és az áramfelhasználásnak idén mintegy 25%-a volt importalapú. Utóbbit lenne hivatott majd csökkenteni a Paks II. megépítése, amelynek kitolódása a kormányfő szerint az egyik legnagyobb kormányzati kudarc, főleg a mostani energiaár környezet mellett. Érdemes közben megjegyezni, hogy egyes energiapiaci szakértők szerint Paks I. üzemidejének tervezett hosszabbítása és a sokféle oroszellenes uniós szankció együtt afelé mutat: Paks II.-ből akár semmi sem lesz, (vagy a távoli jövő ködébe vész) és esetleg egy teljesen új pénzügyi és műszaki szerződéses konstrukció mellett lehet csak életképes. A hazai termelés fokozása helyett szintén növelheti az importot a minap megkötött, 2027 körül megvalósuló azeri zöld áram projekt, és közben addig is óriási kihívásokat okoz, hogy éppen akkor van napelem stop az országban szinte minden erőművi méretnél (az egyedi engedélyezésen és csatlakozáson kívül), amikor az olcsó áramra nagy szükség lenne, igaz annak kiszabályozása hatalmas költségeket okoz rendszerszinten. A napelem stop kapcsán persze meg kell jegyezni, hogy az október 31-ig határidő előtt több, mint 100 ezer egyedi lakossági kérelem ömlött be, amely projektek elvileg még a szaldós elszámolás szerint csatlakozhatnak majd 2023 végéig a rendszerhez és a helyreállítási tervben egyébknét is vállalta a kormány, hogy legfeljebb 2 évig tartja fent a stopot, és azt is csak ott, ahol a hálózati stabilitás azt mindenképpen megköveteli.

Utóbbit lenne hivatott majd csökkenteni a Paks II. megépítése, amelynek kitolódása a kormányfő szerint az egyik legnagyobb kormányzati kudarc, főleg a mostani energiaár környezet mellett. Érdemes közben megjegyezni, hogy egyes energiapiaci szakértők szerint Paks I. üzemidejének tervezett hosszabbítása és a sokféle oroszellenes uniós szankció együtt afelé mutat: Paks II.-ből akár semmi sem lesz, (vagy a távoli jövő ködébe vész) és esetleg egy teljesen új pénzügyi és műszaki szerződéses konstrukció mellett lehet csak életképes. A hazai termelés fokozása helyett szintén növelheti az importot a minap megkötött, 2027 körül megvalósuló azeri zöld áram projekt, és közben addig is óriási kihívásokat okoz, hogy éppen akkor van napelem stop az országban szinte minden erőművi méretnél (az egyedi engedélyezésen és csatlakozáson kívül), amikor az olcsó áramra nagy szükség lenne, igaz annak kiszabályozása hatalmas költségeket okoz rendszerszinten. A napelem stop kapcsán persze meg kell jegyezni, hogy az október 31-ig határidő előtt több, mint 100 ezer egyedi lakossági kérelem ömlött be, amely projektek elvileg még a szaldós elszámolás szerint csatlakozhatnak majd 2023 végéig a rendszerhez és a helyreállítási tervben egyébknét is vállalta a kormány, hogy legfeljebb 2 évig tartja fent a stopot, és azt is csak ott, ahol a hálózati stabilitás azt mindenképpen megköveteli. A kormány több éves tiltás után a fenti kényszerhelyzetben még a szélenergia-fordulatot is bevállalta (a helyreállítási programban vállalt mérföldkövek egyikeként, EU-forrásokat is bevonva), igaz ennek konkrét keretei nem ismerek azon felül, hogy külön zónákat is kijelölnek majd a fejlesztések megvalósítására.

A fenti adottságok és kényszerpályák mellett nem véletlen, hogy az Energiahivatal elnöke új erőművek építését is szorgalmazta a biztonságosabb, megfizethetőbb magyarországi energiaellátás eléréséhez, de közben arra is felhívta a figyelmet, hogy a nehéz helyzetből való szabadulás hosszadalmas és versenyképességi szempontból is fájdalmas lehet. Orbán Viktor kormányfő pedig ahogy említettük: az összes fenti megoldást sufnituningnak nevezte, mert egyik irány sem képes megoldani Magyarország igazi energiapiaci kihívásait, a nagyfokú olaj-, gáz- és áramár importját. Így szerinte az igazi megoldás csak Paks II. lenne, igaz nyilván az is még sok év lesz, mire termelésbe állhat.

TOP10sztori

Ahogy minden évben, a Portfolio szerkesztősége idén is összeállította az év legmeghatározóbb eseményeit, híreit. Ez a cikk is egy a 10 közül.

Címlapkép forrása: Jan Sochor/Getty Images