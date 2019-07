2023-ban már lehet horvát euró

Hasonló véleményének adott hangot Pierre Moscovici uniós gazdasági biztos is, aki szerint Zágráb lépése a valutaövezet iránti bizalmat jelzi. Szakértők szerint legkorábban 2023-ban várható Horvátország csatlakozása a jelenleg tizenkilenc tagú eurózónához. Ehhez az szükséges, hogy Horvátország egy éven belül (legkésőbb 2020 kora nyaráig) belépjen az ERM-II-be, ami praktikusan egy ±15%-os százalékos árfolyamsáv, amelyben a kuna majd szabadon lebeg az euróval szemben. A kétéves "próbaidőszak" során el kell kerülni a horvát fizetőeszköz egyoldalú leértékelését, így 2022 tavaszán, kora nyarán megszülethet a döntés az euróövezetbe való felvételről.Az euróövezeti pénzügyminiszterek ülése után Centeno azt is elmondta, hogy az új görög kormánynak tiszteletben kell tartani a korábbi nemzetközi pénzügyi mentőcsomagok keretében tett vállalásokat. Szavai szerint Kiriakosz Micotakisz kormányának eleget kell tennie a kötelezettségvállalásoknak, ugyanis ez az egyetlen módja a hitelesség elnyerésének.Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy mihamarabb meg kell találni Christine Lagarde utódját a Nemzetközi Valutaalap (IMF) élére. Konszenzusos, megfelelő és tapasztalt jelöltre van szükség az EU részéről - tette hozzá. Sajtóhírek szerint a tagállamok közös jelöltet akarnak állítani a posztra, amelynek betöltője hagyományosan európai.Lagarde 2011 óta vezeti az IMF-et, azonban az előző heti EU-csúcson őt nevezték meg az Európai Központi Bank következő elnökeként.Ugyancsak hétfőn Giovanni Tria olasz pénzügyminiszter jelezte, hogy noha a két olasz kormánypárt korábban többször is kizárta ennek a lehetőségét, ő, így támogatva a gazdasági növekedést és mérsékelve a munkát terhelő adókat. Elemzők a bejelentést békülékeny gesztusnak tartják az Európai Bizottsággal fennálló vitában, amely azonban belpolitikai szinten bizonyos károkat okozhat a római vezetésnek. Centeno az ügy kapcsán jó hírnek nevezte, hogy sikerült elkerülni a túlzottdeficit-eljárás megindítását Olaszországgal szemben.