365 nap a pokolban – Mi történt eddig Ukrajnában, és mikorra lehet vége a háborúnak?

2022. február 24-én éjszaka Oroszország megtámadta a szomszédos Ukrajnát. A háború kirobbanásának egyéves évfordulója alkalmából a Portfolio Signature előfizetői program tagjai számára online klubot szervezünk, ahol Ács Bence, a Portfolio globál rovatának elemzője beszélget Jójárt Krisztiánnal, NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézet biztonságpolitikai szakértőjével, valamint Kaiser Ferenccel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensével a harcok aktuális állásáról és azok kilátásait is elemezzük.

A háború egy éve és a kilátások

Lassan egy év telt el azóta, hogy Oroszország offenzívát indított Ukrajna ellen. A nemzetközi elemzők legnagyobb meglepetésére Kijev nemcsak kitartott, de többször ellentámadásba is tudott lendülni. De mi történik most a frontvonalakon és mi várható a közeljövőben? Erről is szó lesz többek között a Portfolio által szervezett február 23-i online klubrendezvényen, amely a Portfolio Signature előfizetői program tagjai számára ingyenes.

Az esemény ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz, valamint aktív Portfolio Signature előfizetéshez kötött.

A 17:30-kor kezdődő esemény és annak keretében megvalósuló elemzés főbb témái a következők lesznek:

Hogyan áll jelenleg a háború? Mit láthatunk az orosz és ukrán csapatmozgásokból?

Lesz-e tavaszi offenzíva? És ha igen, ki indítja meg?

Milyen hatása lesz a háborúra a nyugati fegyvereknek?

Számíthat-e Kijev újabb, modernebb fegyverszállítmányokra?

Meddig bírja a háborút erőforrásokkal a két ország? - Meddig húzódhat el a konfliktus?

Mekkorák lehetnek a veszteségek?

Bevethet-e atombombát Vlagyimir Putyin? És ha igen, az milyen következményekkel járhat?

Mi az a Portfolio Signature online klubesemény?

A Portfolio Signature portálunk előfizetői programja, melynek keretén belül kiemelt elemzésekkel, prémium hírlevelekkel, valamint online és személyes klubeseményekkel segítjük olvasóinkat, hogy könnyebben tájékozódhassanak napjaink komplex gazdasági környezetében.



A havi előfizetés bármikor lemondható, díja 2 490 forint, az éves előfizetés pedig 29 845 forintba kerül.



További információ előfizetői programunkrólide kattintvaérhető el.

Az online rendezvény pontos menetrendje

A 2023. február 23-án, online megrendezésre kerülő klubesemény programja a következő:

17:30 - 17:35 Köszöntő

17:50- 18:40 Panelbeszélgetés

A beszélgetés résztvevői:

Jójárt Kirsztián, biztonságpolitikai szakértő és nemzetközi kapcsolatok elemző, NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézet

Dr. Kaiser Ferenc, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Moderátor:

Ács Bence, elemző, Portfolio

18:35 - 18:50 Résztvevők kérdéseinek megválaszolása

Helyszín és időpont

Időpont: 2023. február 23. 17:30

Helyszín: Online, pontos részleteket a klub előtti napokban küldünk emailen

Részvételi feltételek

Ez a rendezvény ingyenes, de csak aktív Portfolio Signature-előfizetéssel látogatható. A részvétel regisztrációhoz kötött, amit ide kattintva lehet megtenni.

Ha a részvétel érdekében csatlakozna a Portfolio Signature előfizetői programhoz, azt ezen a linken teheti meg. Az előfizetésért cserébe hozzáférést kap kiemelt elemzéseinkhez, prémium hírleveleinkhez, valamint részt vehet személyes és online klubjainkon, melyeken vezető gazdasági elemzők segítségével értelmezzük a minket körülvevő világot.

A havonta megújuló, bármikor lemondható Portfolio Signature-előfizetés díja 2 490 forint, az éves előfizetés pedig 29 845 forintba kerül.

Címlapkép forrása: Getty Images