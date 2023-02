Sok az alulbiztosított lakás Magyarországon

"Nagyon nagy érdeklődéssel és aktivitással fogadták mind a közvetítők, mind pedig a biztosítók a bejelentett változtatásokat. Sokan úgy gondolják, hogy fel fog pezsdülni a piac, és rengeteg, korábban változatlanak tekintett szerződés új tartalommal töltődik majd fel" – vélekedett a kormánybiztos. Szerinte még azoknak is szükséges lesz újragondolniuk a stratégiájukat, akik egyébként a biztosítási piacon viszonylag stabil pozíciókkal rendelkeztek.

Kovács Zsolt azt mondta: az elmúlt két hét tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a módosítás jó lépés volt a kormány részéről, mert komoly piaci lehetőséget fog teremteni az üzleti szereplőknek, miközben az ügyfeleknek jobb és olcsóbb termékeket eredményezhet.

A változásokról készült hosszabb Portfolio-interjú itt olvasható:

A kormánybiztos bízik abban, hogy a jutalékplafon bevezetése után vagy az biztosítások ára fog csökkenni, vagy a tartalmuk bővül majd. Azért is lenne ez fontos, mert a hazai lakásbiztosítási piac nemzetközi összehasonlításban is jelentős. A magyarok jó része ugyanis saját tulajdonú ingatlanban lakik, márpedig a sajátját mindenki igyekszik óvni, így a biztosítottság aránya eléri a 75 százalékot. Mivel Európában vannak olyan országok, ahol még ennél is magasabb az arány, az is elképzelhető, hogy a módosítások hatására nálunk is emelkedik majd a biztosított ingatlanok száma.

Ugyanakkor a kormánybiztos komoly elmaradásnak nevezte az alulbiztosítottságot, vagyis azt, hogy nem a valós, hanem annál alacsonyabb értéken biztosított az ingatlanok egy része. Ennek oka egyrészt az, hogy az elmúlt 5-10 évben drasztikusan megemelkedtek az ingatlanárak. Másrészt pedig az, hogy az építőipari árindexek is 50-100 százalékkal növekedtek az utóbbi időben. Kovács Zsolt szerint ezt az ollót nem lesz egyszerű bezárni.

Címlapkép: Getty Images