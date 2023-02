Kegyetlen csalódást okozhat bejelentett kormányzati csodafegyver

Bár sokak tetszését elnyerheti az Orbán Viktor által bejelentett olcsó vármegyei és országbérlet, az intézkedés több sebből vérzik. Egyrészt forráselvonásról beszélhetünk, a szolgáltatást nem fejlesztik, illetve a helyközi közlekedés a helyi konkurensévé válhat a városhatárokon belül, ami még nehezebb helyzetben hozhatja az önkormányzati cégeket. Többek között erről beszélt Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke a Portfolio Checklist podcastjében.

A vármegyei és országbérlet májusi bevezetése volt Orbán Viktor egyik konkrét ígérete az évértékelő beszédében. Ez a bérlettípus a MÁV-START és a MÁV-HÉV, illetve a Volánbusz járatai mellett a GYSEV járataira is érvényesek lesznek havi 9 450 forintért. Ha valaki átlépi a megyehatárt, akkor kettő bérlet áráért országos jogosultságot kap.

Mindkét bérlettípusra 90 százalékos kedvezményt kapnak a tanulók, így nekik a vármegyei bérlet 945 forint lesz, az országos 1890. Emellett a munkáltatók is támogathatják dolgozóik utazását, ahogy eddig is, így ez számukra is komoly spórolást jelent.

Dorner Lajos szerint a kormány mintegy 21 milliárdos éves szintű veszteséggel számol az intézkedés kapcsán (ez úgy jön ki, hogy a 14 milliárdos, költségvetésbe tervezett extra kiadást évesítette a szervezet), ennyivel csökken majd az utazók - de főleg a munkáltatók - kiadása.

Ettől azonban nem lesz jobb a szolgáltatás, nem lesz több járat, nem javulnak a higiéniai körülmények, nem lesznek pontosabbak a buszok és vonatok, de ide tartozik, hogy nem lesz több kalauz, busz- és mozdonyvezető sem

- véli a szakember.

Persze azoknak, akik eddig is használták olcsóbb lesz, de nem biztos, hogy az érintett vállalatok sokkal több utast érnek el.

A Dorner Lajossal készült beszélgetést itt lehet meghallgatni:

KÖVESS MINKET

Ellentétben a sokat hivatkozott német modellel, a magyar megoldás kihagyja a városi közlekedés integrálását, így továbbra is két bérletet kell venni két szolgáltatótól és nem szűnnek meg a párhuzamosságok. Németországban ehhez egy gigiantikus vasútfejlesztési csomag kapcsolódik.

Dorner Lajos szerint

a teljes ingyenességnek jellemzően az a következménye, hogy leromlik bizonyos szolgáltatások színvonala. Az ágazatból eleve elvontak 50 milliárd forintot az idei költségvetésben, amihez jön a mostani mínusz. Bár utóbbit részben kompenzálják, ez a gyakorlatban jellemzően soha nem jelent teljes forráspótlást.

Autó helyett vonat?

Sokan gondolták, hogy majd ezzel a bérlettel mennek a Balatonra és a célok között szerepelt a turizmus fellendítése is, azonban fontos tudni, hogy a bérlet helyjegyes vonatra nem érvényes, de első osztályra sem.

Az intézkedés lehet, hogy átgondolt, de csak politikai szempontból - teszi hozzá a veke elnöke.

Annak is nagy az esélye, hogy több kisebb városban a helyi közlekedés megszűnik, ugyanis azok, akik rendelkeznek helyközi bérlettel, majd a volán járatait fogják használni a városon belül is.

Debrecen Józsa például egy igen kiterjedt lakóövezet, amely ugyan a városhoz tartozik, de fizikailag attól igen messze van. Egy ott lakónak innentől kezdve nem éri meg megvennie a helyi bérletet 7700 forintért, hanem elég megvennie a Volán-bérletet, amely a munkaadói támogatással 1300 forint.

De jó példa Hódmezővásárhelyi is Dorner Lajos szerint. Aki onnan jár be például Szegedre iskolában, neki kevesebb mint 1000 forintba kerül majd az út, a szegedieknek viszont meg kell venniük a drágább helyi bérletet.

Átáramlás várható még Budapesten is, de ezt majd a jövő eldönti. Annak van kockázata, hogy ha nehéz helyzetbe kerülnek a helyi közlekedési cégek, akkor a városok átadják majd azokat az államnak.

Címlapkép: Getty Images