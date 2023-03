Orbán Viktor gazdasági ügyekről beszél

A három előadást követően. Én meghallgattam a két minisztert, én megnyugodtam - érzékeltette.

Gratulálok Önöknek, hogy Önök is túlélték a választást - jelezte, majd felhívta a figyelmet arra a diára, amit Varga Mihály mutatott.

2022-ben a választás évében, amikor mindenhol Európában nőtt a költségvetési hiány, az államadósság is csökkent, és a költségvetési hiány is csökkent. Politikai rosszindulat azt állítani, hogy a 2022-es évet a választási szempontok alá rendelte volna - értékelte a kormányfő. Ezért a pénzügyminisztert illeti az elismerés - mondta a miniszterelnök. Arra is kitért, hogy sok kormánytag van a vállalkozók világából: Csák Jánost, Lantos Csabát említette meg. És arra is felhívta a figyelmet, hogy több olyan kormánytag is van, amelynek a felelősségi köre a gazdaság, megemlítette még itt Navracsics Tibort, valamint Lázár Jánost.

Felidézte, hogy rövid időn belül hozzá kellett nyúlni a kormány szerkezetéhez, és ez nem volt jellemző eddig erre a kormányra. Ezt az energiaárak emelkedése váltotta ki. Ezért volt szükség az önálló Energiaügyi Minisztériumra.