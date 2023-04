Mire lehet számítani a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,2 százalékot esett.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,12 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,29 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,02 százalékkal került feljebb.

Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,97 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,94 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,28 százalékot emelkedhet.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,19 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,11 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza nem érkezik fontos adatközlés, külföldön is csak Chritstine Lagarde ma esti beszédére érdemes figyelni. Kedden aztán jönnek már az adatok: az MNB a statisztikai mérleg adatait és a nemzetközi tartalékokat is közli márciusból, külföldön pedig kínai GDP-adatot és a brit munknaélküliséget is közlik. Az amerikai lakásépítési engedélyeket is érdemes figyelni, azon látszik ugyanis, hogy a Fed kamatemelései éreztetik-e már a hatásukat.

2023. április 17-23. makronaptár Magyar makrogazdaság április 18. kedd 8:30 MNB Statisztikai mérleg márc. április 18. kedd 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok márc. április 18. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció Nemzetközi makrogazdaság április 17. hétfő 19:00 EU Lagarde-beszéd április 18. kedd 4:00 Kína GDP Q1 április 18. kedd 8:00 UK Munkanélküliség febr. április 18. kedd 14:30 USA Lakásépítési engedélyek márc. április 19. szerda 6:30 Japán Ipar febr. április 19. szerda 8:00 UK Infláció márc. április 19. szerda 11:00 EU Infláció (felülvizsgált) márc. április 19. szerda 20:00 USA Fed bézs könyv április 20. csütörtök 3:15 Kína Kamatdöntés április 20. csütörtök 8:00 Németo. Ipari termelői árak márc. április 20. csütörtök 13:30 EU EKB-jegyzőkönyv április 20. csütörtök 14:30 USA Heti segélykérelmek április 20. csütörtök 16:00 EU Fogyasztói hangulat ápr. április 21. péntek 1:30 Japán Infláció márc. április 21. péntek 9:15 Franciao. BMI ápr. április 21. péntek 9:30 Németo. BMI ápr. április 21. péntek 10:00 EU BMI ápr. április 21. péntek 15:45 USA BMI ápr. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 19,6 százalékos elmozdulással a Nasdaq index áll az élen, a sereghajtó 1,2 százalékos eséssel a BUX index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 20,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,0 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 10,1 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 33 886,47 -0,4% 1,2% 5,4% 2,2% -1,6% 39,1% S&P 500 4 137,64 -0,2% 0,8% 5,6% 7,8% -5,8% 55,8% Nasdaq 13 079,52 -0,2% 0,1% 7,2% 19,6% -5,9% 97,3% Ázsiai részvényindexek Nikkei 28 493,47 1,2% 3,5% 4,7% 9,2% 4,9% 30,8% Hang Seng 20 438,81 0,5% 0,5% 6,2% 3,3% -5,0% -33,7% CSI 300 4 092 0,6% -0,8% 2,7% 5,7% -2,4% 5,7% Európai részvényindexek DAX 15 807,5 0,5% 1,3% 3,8% 13,5% 11,6% 27,0% CAC 7 519,61 0,5% 2,7% 5,3% 16,2% 14,1% 41,5% FTSE 7 871,91 0,4% 1,7% 3,1% 5,6% 3,4% 8,4% FTSE MIB 27 872,24 0,9% 2,4% 4,0% 17,6% 12,1% 19,5% IBEX 9 362,9 0,6% 0,5% 2,2% 13,8% 7,6% -4,1% Régiós részvényindexek BUX 43 285,23 1,4% -2,1% 3,5% -1,2% 0,7% 12,9% ATX 3 258,03 1,0% 2,0% -3,0% 4,2% -0,1% -4,7% PX 1 418,37 1,0% 2,7% 4,7% 18,0% 3,1% 25,0% WIG20 61 293,06 0,6% 4,7% 5,0% 6,7% -3,9% 1,3% Magyar blue chipek OTP 9 830 1,3% -3,7% -0,7% -2,8% -8,1% -13,2% Mol 2 698 3,3% -0,6% 9,7% 3,7% -10,1% -9,2% Richter 7 720 -0,2% -2,5% 5,0% -7,0% 8,7% 43,8% Magyar Telekom 408 0,7% 1,9% 5,4% 20,4% 5,4% -10,1% Nyersanyagok WTI 82,52 0,4% 2,3% 15,9% 2,9% -22,8% 22,5% Brent 86,39 0,3% 1,4% 11,5% 1,7% -22,7% 18,8% Arany 1 998,71 -1,9% -0,5% 5,0% 10,1% 1,5% 48,5% Ezüst 25,26 -2,1% 1,4% 15,5% 6,4% -0,5% 51,6% Devizák EURHUF 374,0250 0,2% -0,5% -4,3% -6,6% -0,6% 20,3% USDHUF 339,7911 0,5% -1,3% -6,7% -9,4% -2,7% 34,7% GBPHUF 421,8201 -0,4% -1,1% -4,4% -6,6% -7,1% 17,6% EURUSD 1,1008 -0,4% 0,8% 2,6% 3,1% 2,1% -10,7% USDJPY 132,4200 0,0% 0,5% -1,4% -0,6% 5,2% 23,1% GBPUSD 1,2444 -0,5% 0,1% 2,4% 3,4% -4,6% -12,7% Kriptovaluták Bitcoin 30 498 0,3% 9,2% 23,2% 83,7% -23,7% 286,2% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,52 1,9% 3,4% -4,2% -8,3% 24,3% 24,4% 10 éves német állampapírhozam 2,44 2,7% 11,4% -0,7% -5,0% 200,2% 374,7% 10 éves magyar állampapírhozam 8,72 -1,1% 3,0% -1,0% -5,7% 30,7% 247,4% Forrás: Refinitiv, Portfolio

