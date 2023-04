Sokkal olcsóbb lesz a gázár a kiscégeknek, mint a túlfogyasztó lakosságnak, de ezt nem reklámozza a kormány

Eddig hasonlóan magas áron kapta a gázt egy szűk céges-intézményi kör, illetve a magyar lakosság az átlagfogyasztás felett, de előbbinek májustól 52%-kal csökkenti az árat a kormány egy friss rendelettel, utóbbinak viszont marad a 767 forintos köbméterenkénti ár. Erről a vetületről nem beszélt a mai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, csak arról, hogy a kiscégek ugyanúgy 70 forintért vehetik májustól az áram kilowattóráját, mint a lakosság az átlagfogyasztás felett. A kommunikációs okok mellett elsősorban pénzügyi-költségvetési oka van a kétféle gázpiaci kormánydöntésnek.

Egy friss kormányrendelet miatt május 1-től 52%-kal olcsóbban, nettó 21,21 forint helyett nettó 10,18 forintért vehetik a földgázt MJ-onként a jogosult kisvállalkozások, egyházak, alapítványok, önkormányzatok, míg a lakossági rezsitarifák májustól sem változnak, így az átlagfogyasztás felett továbbra is nettó 17,3, bruttó 22 forintért kapják a gázt a háztartások.

Ez markáns különbség, ami elsőre meglepőnek tűnik, de ha alaposabban végiggondoljuk az ide vezető utat és a költségvetési hátteret, jobban érthetővé válik.

Amint a hétfői kormányrendelet, illetve az MVM Next közlése alapján megírtuk: tavaly augusztustól csak a mikrovállalkozások maradhattak a céges rezsicsökkentés rendszerében (ők évi 4606 KWh-ig kaphatták a rezsivédett 31 forint/KWh-s áramárat, illetve 1489 köbméterig a 3-3,4 forint/MJ közötti gázárat, ezen fogyasztás felett pedig a piaci árat voltak kénytelenek fizetni), a kiszoruló több tízezer kisebb cég és intézmény pedig előbb a végső menedékes (állami) ellátásba került be. Aztán azok a cégek és intézmények, amelyek továbbra se tudtak más energiakereskedővel leszerződni, ők idén januártól a vészhelyzeti ellátásba kerültek az MVM Nextnél, amelyben havonta változó árak mellett, a „Váltó Fix” nevű szerződések keretében, kapják a gázt és az áramot. A kormányrendelet ezt az utóbbi kört érinti, tehát jellemzően a kisvállalkozásokat, önkormányzatokat, egyházakat és alapítványokat.

Ők a beszakadó piaci árak mellett még mindig nagyon magas árakon jutnak energiához a szolgáltatási jogviszony keretében, most azonban ennek vége lesz.

Amint ugyanis az MVM Next oldalán is elérhető rövid közleményből kiderül: a jogosultak most áprilisban még nettó 21,215 forint/MJ áron kapják a gázt, de ez májustól 10,183 forintra esik, tehát éppen 52%-kal zuhan, ami számszerűen is benne volt már a hétfői kormányrendeletben. Az áram esetén pedig az általános, üzleti célra vásárolt ár nettó 196,014 Ft/kWh-ról nettó 80,366 Ft/kWh-ra esik, a közvilágítási célra vásárolt ár pedig nettó 163,874 Ft/kWh-ról nettó 67,188 Ft/kWh-ra esik. Mindkét terméknél 59%-os az árcsökkenés mértéke, ami szintén benne volt a hétfői kormányrendeletben.

Maga a rendelet azért volt furcsa, mert csak az árcsökkentések százalékos mértékéről szólt, az új árszintekről nem. A fentiek és az alábbiak miatt talán nem véletlenül, ugyanis könnyebben átlátható lett volna az, hogy az érintett körnek sokkal olcsóbb lesz májustól a gázár, mint a lakosságnak az átlagfogyasztás felett.

Az áram esetén ha az MVM Next oldalán elérhető kétfajta árat a volumennel súlyozzuk, akkor abból kijöhet az a 70 forint, mint ami számszerűen elhangzott a mai Kormányinfón. Amint beszámoltunk róla: Gulyás Gergely csak azt hangsúlyozta ki, hogy a kisebb cégek májustól éppen annyit, 70 forintot, fizetnek majd az áramért, mint a lakosság az átlagfogyasztás felett.

A gázárról viszont most nem esett szó, de a húsvét előtti Kormányinfón már bejelentette a miniszter, hogy a lakossági tarifáknál nem lesz változás, tehát májustól továbbra is nettó 17,32, bruttó 22,002 forint lesz MJ-onként az átlagfogyasztás feletti részre a lakossági piaci ár. A jogosult cégeknél-intézményeknél tehát jelenleg nettó 21,25 forint/MJ a tarifa, a lakosságnál pedig az átlagfogyasztás felett nettó 17,32 forint, és míg előbbi 10,18 forintra csökken, addig utóbbi változatlan marad. (A lakosság esetén a nettó 17,32 forintos, bruttó 22 forintos díjszabást a tavaly nyári rezsicsökkentési döntéskor a 6/2022-es MEKH rendelet rögzítette az októbertől decemberig tartó időszakra, majd a tavaly decemberi 19/2022-es MEKH rendelet változatlanul érvényben tartotta idén április végéig, illetve a húsvét előtti kormánydöntés értelmében ez továbbra sem változik.)

A lakosság számára közérthetőbb módon mindez azt jelenti, hogy az éves átlagfogyasztás feletti részre nettó 604, bruttó 767 forintot kell fizetnie egy köbméter gázért (ennyit jelentenek a MJ-értékek), míg a fenti céges jogosulti körnek nettó 355 forintba, bruttó 451 forintba kerül egy köbméter gáz ára.

A lakosság tehát 70%-kal többet fizet a gázért az átlagfogyasztás felett májustól, vagy megfordítva: az érintett céges kör 41%-kal kevesebbet fizet a lakosságnál a gázért. A kép azonban akkor teljesebb, ha a rezsicsökkentett árakat is hozzávesszük a fogyasztáshoz.

A háztartások ugyanis éves szinten az 1800-1830 köbméternyi átlagfogyasztási korlátig (ami sokaknál a fogyasztás döntő/teljes részét kiteszi) csak a rezsicsökkentett nettó 65-70 forintos, bruttó 102 forintos árat fizetik, és csak a fogyasztás kis részét számlázzák ki nekik nettó 604 forintos, bruttó 767 forintos áron. Ezzel párhuzamosan a jogosult céges-intézményi kör évi 1489 köbméterig a rezsicsökkentett gázárat kapja, afelett pedig mostanáig 740 forint, májustól pedig nettó 355 forint körüli összeget számláznak ki nekik.

Mindez összességében azt is jelenti, hogy most májustól egy szűk, 14 ezer céget és intézményt érintő, kör számára látott mozgásteret a gázár csökkentésére a kormány, míg a lakosság széles rétegénél nem.

Amint már húsvét előtt megírtuk: ennek döntően pénzügyi-költségvetési oka van: azért nem csökkentette a gáz 767 forintos lakossági piaci árát a kormány, mert a rezsicsökkentés keretében az eladott gáz 80%-nyi részén még mindig masszív, sok százmilliárd forintos vesztesége van az állami cégnek (most durván 180-200 forintért tud hozzájutni a piacon gázhoz, amit molekula áron nettó 65-70 forintért adhat el a lakosságnak, és ez lesz áfával és egyéb díjakkal együtt 102 forint, ráadásul van még tavalyról jóval drágább áron betárolt gáza is). Emellett csak a 20%-nyi eladott részen tud nyereséget elérni az állami cég (azt is 180-200 forintért veheti meg most a piacon, amit 580 forint körüli molekula áron adhat el és erre jön rá a szállítási díj és az áfa, így lesz belőle 767 forint), de ez bizonyára nem takarja be az említett veszteséget.

Ezzel párhuzamosan viszont a 14 ezer érintett céges és intézményi fogyasztónál az 52%-os gázár csökkentés mindössze 19-20 milliárd forintos veszteséget jelent az állami cégnek a saját közlése szerint. Így tehát a fentieket leegyszerűsítve arról van szó, hogy

azért tud 14 ezer céges és intézményi szereplőnek májustól jóval olcsóbb gázárat biztosítani a kormány, mert annak csak kicsi a költségvetési terhe.

A lakosságnál azért nem tudta a kormány csökkenteni májustól a 767 forintos gázárat az átlagfogyasztás feletti részre, mert a lakossági rezsicsökkentési rendszer még mindig komoly, sok számilliárdos, veszteségeket generál és ezt fokozná a cégeshez hasonló beavatkozás a tarifába.

Amint az MVM Next közlése alapján reggel megírtuk: az áprilisról májusra bekövetkező jelentős céges és intézményi rezsicsökkentés az árampiacon 17 ezer felhasználót érint, amelyek közül 11 ezer a gazdasági társaság. A gázpiacon pedig ahogy fent is jeleztük: mintegy 14 ezer intézményi felhasználót érint, ebből 10 ezer gazdasági társaság. Fontos, hogy az érintetteknek nincs teendőjük: a változás a kormányrendelet erejénél fogva automatikusan hatályosul május 1-től a futó szerződésekben, amely szolgáltatási jogviszony a gáz esetén október 1-ig él (az új gázév kezdetéig), az áram esetén pedig január 1-ig (az új áramév kezdetéig).

Címlapkép forrása: Getty Images