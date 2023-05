Kerti kutak: a kormány alapjaiban írja át a szabályozást

Szabó Dániel 2023. május 03. 12:30

A kormány teljesen átírja a fúrt kutakra vonatkozó szabályozást, ha törvényi erőre emelkedik egy most közzétett tervezet. A javaslat szerint egy vízkészletvédelmi országtérképet állítanak össze, amelyben a kockázatos és kockázatmentes területeket is felsorolják. Ha valaki az utóbbiakon ásat magának kutat, akkor mentesülhet egy sor engedélyeztetési kötelezettség alól. Hovatovább a már meglévő kutak tulajdonosai is mentességet szerezhetnek.