Indul az ellenőrzés az élelmiszer-lácnokban

Pénteken kezdődik és augusztus 11-ig tart a hagyományos nyári élelmiszerlánc-ellenőrzés - mondta az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában az Agrárminisztérium (AM) élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára.

Nobilis Márton közölte, hogy a szokásos ellenőrzési időszakok közül a nyári a leginkább szerteágazó, hiszen kiterjed a termelőkre, a piacokra, strandbüfékre, táborokra, a "Szedd magad"-akciókra és minden szezonális rendezvényekre.

A kormányhivatalok és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei többek között az ételeket és italokat, az élelmiszerek eredetét, a higiéniai előírások teljesítését nézik, a helyszíni akciók mellett laborvizsgálatok is lesznek.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az ellenőrzést nem a minél több büntetés beszedése, hanem a szemléletformálás, a szabálykövetés érdekében szervezik. A tapasztalatok szerint ennek van is értelme, és a büntetések számában is látszik, hogy egyre kevesebb a szabálysértés. A kereskedők, az eladók számítanak a vizsgálatokra, a magyar élelmiszerek a nyári rendezvényeken is megbízhatóak - tette hozzá Nobilis Márton.

Címlapkép: Getty Images