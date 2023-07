Perceken belül jön az EKB döntése, megint fokozódhat a hangulat a piacon

Magyar idő szerint negyed háromkor ismerteti döntését az EKB kormányzótanácsa, mely várhatóan újabb 25 bázisponttal 3,75 százalékra emeli az irányadó kamatot. A fő kérdés már inkább az, hogy mennyire van még a szigorítási ciklus vége, mit gondol most az eurózóna jegybankja az inflációs kilátásokról. Ezekre a kérdésekre a közleményből, illetve a háromnegyed háromkor kezdődő sajtótájékoztatóról kaphatunk választ, Christine Lagarde biztosan megkapja majd a kérdést.

A Fed szerdai kamatdöntéseén is az volt a fő kérdés, hogy lezárulhat-e a szigorítási ciklus, most az EKB esetében is ez a fő kérdés. Jerome Powell tegnap feladta a leckét, hiszen nem foglalt egyértelműen állást a monetáris politikai kilátásokról, kérdés, hogyan kommentálja a következő hónapok kilátásait Christine Lagarde.

A bejelentést és az esetleges piaci reakciókat a Portfolio folyamatosan követi.

