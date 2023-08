Az összes megyére kiadták a riasztást: jön a zivatar

Pénteken zivatar és felhőszakadás miatt az ország egészére sárga veszélyjelzést adtak ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI megkeresésére közölte: a szabadtéri atlétikai világbajnokság nyitónapján, szombaton még előfordulhat Budapest térségében zápor, zivatar, majd csökken a csapadék esélye és a jövő hét elején napos, száraz idő várható.

Időjárás pénteken

Napközben: Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több órára kisüt a nap, de időszakosan előfordulhatnak erősen felhős körzetek is. Szórványosan várható zápor, zivatar, melyeket felhőszakadás kísérhet. A változó irányú szél mérsékelt marad, viszont zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között alakul. Késő estére 21 és 27 fok közé hűl le a levegő.

Este: Döntően gyengén vagy közepesen felhős idő várható, de a középső és nyugati országrészben lehetnek erősen felhős körzetek is, emellett foltokban pára, köd képződhet. Elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar - kisebb eséllyel az ország keleti tájain -, melyekhez akár felhőszakadás is társulhat. Csak zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 17 és 21 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken akár 17 fok alatti értéket is mérhetnek.

Időjárás a Balatonnál és a Velencei-tónál

A jellemzően gyenge (2-15 km/h), változó irányú, időnként mérsékelt (15-20 km/h) északkeleti légmozgás intenzívebb zápor környezetében megélénkülhet-megerősödhet (30-45 km/h), zivatarral akár viharossá is fokozódhat (50-60 km/h). Keleten többször lesz erősen felhős az ég, csak rövid napos időszakok lehetnek. Nyugaton hosszabb napos időszakok is lesznek, de a gomolyfelhők délután ott is többször összeállhatnak. Délelőtt a Velencei-tónál lehet egy-egy zápor, majd délután már a Balaton térségében is kipattannak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29, 30 fok körül alakul. Késő estére 21, 22 fok köré hűl a levegő.

A Balaton Siófoknál 24, a Velencei-tó Agárdnál 24.5 fokos.

Pénteki időjárás Budapesten

Erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több órára kisüt a nap, és több alkalommal is kialakulhat zápor, zivatar, melyeket felhőszakadás kísérhet. Mérsékelt marad a légmozgás, azonban zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Péntek délutánra 29, 30 fokig melegszik fel a levegő. Késő este 23 fokot mérhetünk.

Zivatarveszély pénteken

Pénteken az ország egészére, az összes megyére elsőfokú (sárga) veszélyjelzést adott ki zivatar miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Kép forrása: Országos Meteorológiai Szolgálat

Felhőszakadás pénteken

Pénteken felhőszakadás miatt szintén az összes megyében elsőfokú (sárga) riasztás van érvényben.

Kép forrása: Országos Meteorológiai Szolgálat Riasztás magas középhőmérséklet miatt

A magas középhőmérséklet miatt négy megyében, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Hajdú-Bihar megyében van érvényben sárga figyelmeztetés.

Kép forrása: Országos Meteorológiai Szolgálat

Milyen időjárás várható a hétvégétől?

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint szombaton még erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés és a főváros térségében előforduló záport, zivatart elsősorban intenzívebb csapadék, illetve erős vagy viharos széllökés kísérheti.

Vasárnapra már jelentősen csökken a csapadék esélye, és várhatóan a jövő hét elején is napos, száraz időben lesz részünk. A hőmérséklet lényegesen nem változik, a napi középhőmérséklet 25 Celsius-fok környékén alakul.

Az elemzés szerint a jövő hét második felében, csütörtökön, pénteken már lehet némi változás az időjárás jellegében, ekkor ismét növekszik a csapadék esélye, egyes forgatókönyvekben pedig lehűlés körvonalazódik.

Címlapkép forrása: Getty Images