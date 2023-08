Időjárás: kiadták a narancs riasztást több megyére, és kiderült, meddig tart a kánikula

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) arról számolt be, hogy ma 29 és 36 fok között alakulnak a csúcsértékek, tehát a kánikula marad, sőt, egészen vasárnapig ilyen időjárással lehet számolni. Napi és heti időjárás-előrejelzésük mellett - amelyből többek között kiderül, milyen idő várható, hány fok lesz ma, és hány fokos a Balaton - kiadták a szerdai figyelmeztetéseket is magas középhőmérséklet, zivatar és felhőszakadás veszélye miatt.

Időjárás Magyarországon

A kánikula ma is marad, sőt egészen vasárnapig, ma 29 és 36 fok között alakulnak a csúcsértékek. A korábbi napokhoz képest erősebb gomolyfelhő-képződés várható a többórás napsütés mellett, és elszórtan, ezen belül nagyobb eséllyel a Dunántúl nyugati, északnyugati részein és az ország északkeleti harmadán/negyedén várhatóak záporok, zivatarok

Másutt is előfordulhatnak, de kisebb számban. Északkeleten viszont egy-egy heves zivatarra is van esély felhőszakadással, jégesővel és átmenetileg viharos széllökésekkel. Az északnyugati, nyugati szél napközben időszakosan megélénkülhet

Időjárás szerdán

Általában sok napsütésre számíthatunk, de már nagyobb területen lesz erőteljes a gomolyfelhő-képződés. Elszórtan - legnagyobb eséllyel és számban az Alpokalja térségében és északkeleten - várható zápor, zivatar. Utóbbi területen heves zivatarok is kialakulhatnak! Egyre nagyobb területen megélénkül az északnyugatira forduló szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

Hány fok lesz szerdán?

A csúcshőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. Késő estére 20 és 26 fok közé hűl le a levegő.

Időjárás szerdán a Balatonnál és a Velencei-tónál

A kezdetben gyenge-mérsékelt (2-20 km/h) változó irányú légmozgás a délelőtt során egyre többfelé északnyugatira fordul és napközben időnként megélénkülhet (25-35 km/h). A szél zápor környezetében tovább erősödhet (40-50 km/h), zivatar környezetében pedig viharos (55-70 km/h) széllökések is lehetnek. Délelőtt a megnövekvő fátyolfelhőzet mellett egyre inkább szűrt napsütés valószínű, majd a délután folyamán északnyugat felől gomolyfelhők érkeznek a térségbe, melyekből zápor, zivatar is kialakulhat.

Hány fok lesz a Balatonnál és a Velencei-tónál?

A legmagasabb nappali hőmérséklet a Balatonnál 32, 33 fok körül, a Velencei-tónál pedig 34 fok körül alakul. Késő estére 26 fok köré hűlhet a levegő.

Hány fokos a Balaton és a Velencei-tó?

A Balaton Siófoknál 27, a Velencei-tó Agárdnál 28 fokos.

Időjárás Budapesten

Szerdán sok napsütés várható, de már erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, és a zápornak, zivatarnak is megnő az esélye. Megélénkülhet az északnyugatira forduló szél, azonban erős, viharos széllökés csak zivatar környezetében lehet. Délután 33, késő este 24, 26 fokot mérhetünk.

Veszélyjelzések szerdán

A magas középhőmérséklet miatt 10 megyére adtak ki citromsárga (elsőfokú) riasztás, 5 megyében pedig narancs (másodfokú) riasztás van érvényben.

Zivatar miatt 18 megyében citromsárga figyelmeztetés van érvényben, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki.

Felhőszakadás miatt négy megyében (Vas, Zala, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg) van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.

Időjárás csütörtökön

Reggel a keleti tájakon lehetnek felhős tájak, és ott egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Másutt, illetve a nap további részén többnyire derült vagy kissé felhős, száraz időre van kilátás. Az északi, északkeleti szél mérsékelt marad.

Hány fok lesz csütörtökön?

Délutánra 29 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.

Időjárás pénteken

Napos idő várható általában kevés felhővel, de északnyugatra besodródhat délután zivatarfelhő, amelyből egy-egy helyen zápor, zivatar is előfordulhat. Este fátyolfelhőzet érkezik. A déli, délnyugati szél többnyire mérsékelt marad.

Hány fok lesz pénteken?

Hajnalban 16, 24, délután 29, 36 fokot mérhetünk.

Időjárás szombaton

Napos, gomolyfelhős idő várható, de délután, este főként északon és nyugaton sok lehet a gomoly, illetve össze is állnak, és záporok, zivatarok is kialakulnak belőlük. A déli, délnyugati szél a Dunántúlon estefelé északnyugatira fordul, megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek.

Hány fok lesz szombaton?

A hajnali 17, 22 fokról délutánra 30, 36 fok közé melegszik fel a levegő.

Időjárás vasárnap

Erőteljes gomolyfelhő-képződés várható északon és nyugaton kevesebb, másutt több napsütéssel. Főként északon és nyugaton lehet záporra, zivatarra számítani. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megélénkül, helyenként meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek.

Hány fok lesz vasárnap?

A minimum-hőmérséklet 18 és 24 fok között valószínű, a maximum-hőmérséklet 28, 35 fok között alakul.

