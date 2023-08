Hamarosan bejelentik a kormány legújabb döntéseit

Csütörtök délelőtt újra kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Bár részleteket nem árultak el, hogy miről döntött a kabinet a szerdai kormányülésen, Orbán Viktor némi fogódzkodott már adott.

Csütörtökön 10:30-ra hirdette meg szerdai meghívójában a Kormányzati Tájékoztatási Központ a kormányinfót, ahol Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Szentkirályi Alexandra szóvivő ismertetik majd, hogy milyen döntések születtek a szerdai kormányülésen.

Erről Orbán Viktor miniszterelnök mindössze annyit közölt egy Facebook-bejegyzésben, hogy "az inflációt letörjük, de itt nem állunk meg! Beindítjuk a gazdasági növekedést és tovább fogjuk emelni a béreket!" Ez egybe vág a kormányfő múlt pénteki rádióinterjújában megfogalmazott három céllal, a munkahelyek megvédése, az infláció elleni harc folytatása és a növekedés újraindítása.

Mint ismert, a második negyedéves GDP-adatok alapján a gazdaság még mindig zsugorodott, és az elemzőket is meglepve recesszióban maradt. Tehát valamilyen növekedéstámogató intézkedésekről vélhetően tárgyalt a kabinet tegnap.

Viszont - ahogy arról írtunk - a költségvetés helyzete továbbra is kifejezetten rossz, kicsi a mozgástér, hogy jelentős fiskális ösztönzőkről döntsenek. Várhatóan erről is hosszabban szó lesz majd a kormányzati tájékoztatón, akár az is kiderülhet, hogy milyen korrekciós intézkedéseket terveznek.

A nyár végi időpont miatt várhatóan szó lesz majd a szeptemberrel induló új tanévről is, amelynél változik a tanítási szünetek hossza és időpontja is. Valamint szó eshet a pedagógus státusztörvényről, valamint a tanárhiányról is.

