Uniós nyomásra átírja a versenyjogi szabályokat a kormány

Az EU-s jognak megfelelően a kormány a tisztességtelen piaci viselkedés és a versenykorlátozás elleni hatékony fellépés céljából új rendeletettervezetet mutatott be, amely jelentős változásokat hoz a vállalkozások közötti szakosítási megállapodások esetében. Új szabályok jönnek a piaci méretre vonatkozóan, az árkorlátozásoknál és a közös forgalmazásnál.

A kormány az Európai Unió idén júniusban hatályba lépett új versenyjogi szabályaira reagálva változtat a szakosítási megállapodásokra vonatkozó szabályokon. Ez utóbbi azt jelenti, ha legalább két piaci szereplő köt egy egyezséget, hogy a gyártási tevékenységüket, árazásukat, feladataikat összehangolják. Ennek szélsőséges esete volt a KGST-országok szakosítása, ahol például Magyarország nem gyárthatott autókat, cserébe viszont a magyar buszokat vásárolta a keleti blokk többi országa - mint azt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is írja magyarázó szövegében -, míg a piacgazdaságban az gyakori, hogy gyártók megállapodnak arról, hogy mondjuk egy cég csak lengéscsillapító karokat gyárt autókba, míg a másik vállalja, hogy ő csak rugókat készít a felfüggesztésekbe, az alkatrészeket pedig egymástól vásárolják meg.

Ennek megfelelően az Európai Bizottság már elfogadott rendelete meghatározza, hogy milyen esetekben kaphatnak az ilyen versenypiaci megállapodások mentességet a versenyjogi eljárások alól. Ezt pedig most átültetik a magyar jogrendbe is.

Az új előterjesztés megerősíti a piaci részesedés fontosságát a versenykorlátozások értékelésében. A jogszabály alapján

a szakosítási megállapodásban részt vevő vállalkozások együttes piaci részesedése az érintett piacokon nem haladhatja meg a 20%-ot ahhoz, hogy a versenykorlátozás tilalma alól mentességet élvezzenek.

Azonban, ha a vállalkozások piaci részesedése meghaladja ezt a határt, akkor további feltételek is teljesülnek a mentesüléshez. A jogszabály lehetőséget biztosít a mentesülésre bizonyos esetekben: például akkor, ha a megállapodásban részt vevő vállalkozások kizárólagos beszerzési vagy szállítási kötelezettséget vállalnak, vagy nem egymástól függetlenül értékesítik a megállapodás keretében előállított termékeket, hanem közösen árusítják azokat

A mentesülés feltételei között szerepel, hogy a piaci részesedés arányát a korábbi évekre vonatkozó megbízható piaci információk alapján kell kiszámolni.

Ez azért is fontos, mert eddig az is szabály volt, hogy akkor is alkalmazni kell a versenyjogi szabályokat, mert korábban akkor is alkalmazni kellett a szabályt, ha a megállapodáskor vagy egyesüléskor az érintett szereplők együttes piaci részesedése még csak 20 százalék volt, de később ez 25 százalékra nőtt.

A rendelettervezet kiemeli, hogy különösen súlyos korlátozásokat tartalmazó megállapodásokat nem engedélyezik.

Ide tartozik például az árak rögzítése, az előállítás vagy az értékesítés korlátozása, valamint a piac vagy vevőkör felosztása. Az ilyen típusú megállapodások esetében nem alkalmazható a mentesülés.

Az előterjesztés társadalmi egyeztetése szeptember 5-ig tart a tervek szerint.

Címlapkép forrása: Getty Images.