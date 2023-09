Itt a Fed kamatdöntése: nem emeltek, de további emelést ígérnek

A Fed közzétette reálgazdasági előrejelzéseit is, amelyben több meglepetést is látunk. Az nem meglepő, hogy a jegybank felfelé módosította a GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzéseit, látva az erőteljes harmadik negyedéves teljesítményt.

Az már annál inkább, hogy az inflációs előrejelzését felfelé módosította.

Júniusban még 3,2%-os PCE-inflációt vártak az idei évre, ezt most felhúzták 3,3%-ra, és a 2025-ös szám is némileg felfelé módosul, vagyis a kedvező tendencia ellenére a jegybank azt várja, hogy az inflációs nyomás erőteljesebb lesz, mint azt eddig gondoltuk. Vélhetően ezért van szükség a magasabb kamatokra, amelyek a Fed várakozása szerint 2026-ra már 2%-os szintre mérséklik az inflációt. 2026 fontos dátum, most szerepel először az előrejelzésben, és hosszú idő után most látjuk az előrejelzések között, hogy a Fed a horizonton már teljesültnek látja a 2%-os cél elérését.

A Fed előrejelzései GDP-növekedés Előrejelzés 2023 2024 2025 2026 2023 szeptember 2,1% 1,5% 1,8% 1,8% 2023 június 1,0% 1,1% 1,8% 2023 március 0,4% 1,2% 1,9% Infláció (PCE) Előrejelzés 2023 2024 2025 2026 2023 szeptember 3,3% 2,5% 2,2% 2,0% 2023 június 3,2% 2,5% 2,1% 2023 március 3,3% 2,5% 2,1% Munkanélküliség Előrejelzés 2023 2024 2025 2026 2023 szeptember 3,8% 4,1% 4,1% 4,0% 2023 június 4,1% 4,5% 4,6% 2023 március 4,5% 4,6% 4,6% Forrás: Fed, Portfolio

A munkanélküliségi előrejelzéseket is jócskán lefelé módosította a Fed, látva a kedvező munkapaci folyamatokat. Nemcsak az idei prognózist, hanem a jövő évit és a 2025-öst is jelentősen mérsékelték, és 2026-ban is csak 4%-os munkanélküliséget várnak. Mindebből az látszik, hogy

a Fed szerint megvalósítható a puha landolás,

azaz az infláció mérséklése úgy, hogy a reálgazdasági aktivitás csak enyhén szenvedi meg a szigorítást. Noha ehhez magasabb kamatok kellenek, mint ahogy azt eddig jelezték. Mai cikkünkben bemutattuk, hogy bár a puha landolás esélyei tényleg nőttek, nem lehet azt biztosra venni még a kedvező adatok fényében sem, és ha sikerülne, gyakorlatilag történelmi sikert érne el vele a Fed, hasonlóra ugyanis még nem volt példa. Bővebben erről itt olvashatsz.