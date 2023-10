Claudia Goldin kapta az idei közgazdasági Nobel-díjat

Claudia Goldin kapta a 2023-as közgazdasági Nobel-díjat - hivatalos nevén a Sveriges Riksbank gazdaságtudományi díját. Pályafutása során Goldin a nők gazdasági részvételének különböző aspektusairól írt kulcsfontosságú tanulmányokat. Kutatásai olyan témákat vizsgáltak, mint az orális fogamzásgátlók hatása a nők karrier- és házassági döntéseire; a koedukáció hatására a felsőoktatásban, valamint a nemek közötti tartós kereseti különbségek okai. Egyik jelentős munkája, az "A Grand Gender Convergence: Az utolsó fejezet" című művében felvázolta a férfiak és nők közötti munkaerő-piaci egyenlőség eléréséhez szükséges lépéseket.

Az 1946. május 14-én született Goldin jelenleg a Harvard Egyetemen a közgazdaságtan tanszékének professzora. Kiterjedt kutatási portfóliója olyan változatos területeket ölel fel, mint a női munkaerő helyzete, a nemek közötti bérkülönbségek, a jövedelmi egyenlőtlenségek, a technológiai fejlődés, az oktatás és a bevándorlás kölcsönhatásai. A kortárs kérdéseket történelmi adatokkal összevetve értelmezi, a nők egyenleőtlen helyzetének régmúltba vesző okait is feltárja.

Goldin nagy hatású munkája rávilágított a nők foglalkoztatásának történelmi fejlődésére és a gazdasági növekedésben betöltött kulcsfontosságú szerepére.

Tudományos eredményei mellett Goldin vezető szerepet töltött be neves tudományos szervezetekben. A 2013-14-es tanévben az Amerikai Gazdasági Társaság elnöke volt, 1999-2000 között pedig a Gazdaságtörténeti Társaság elnöki tisztségét töltötte be. Goldin elkötelezettsége a nők közgazdaságtudományi képviseletének előmozdítása iránt vezetett ahhoz, hogy 2015-ben kezdeményezte az Undergraduate Women in Economics (UWE) Challenge (Nők a közgazdaságtudományi egyetemen) elnevezésű kihívást, amelynek célja, hogy alacsony költségű beavatkozások révén növelje a nők részvételét a közgazdaságtudományi szakokon.

A Nobel-bizottság Goldin kitüntetéséről szóló döntése kiemeli munkásságának alapvető fontosságát, különösen a nemek közötti munkahelyi egyenlőségre irányuló globális erőfeszítések összefüggésében. Úttörő kutatásai nemcsak segítették a nők munkaerő-piaci dinamikájának megértését, hanem a foglalkoztatási lehetőségek befogadását és méltányosságát elősegítő, megalapozott szakpolitikák és kezdeményezések útját is egyengette.

A közgazdasági Nobel-díj jelentős pénzjutalommal jár, a díjazottak együttesen 10 millió svéd koronát (kb. 907 000 USD) kapnak. Goldin elismerése előtt tavaly tavaly Ben Bernanke, Douglas Diamond és Philip Dybvig amerikai közgazdászokat tüntették ki a bankok gazdaságban betöltött szerepének megértéséhez - különösen a pénzügyi válságok idején - nyújtott felbecsülhetetlen értékű hozzájárulásukért. Goldin munkája - elődeihez hasonlóan - a gazdasági kutatásnak a társadalmak alakításában és a haladás előmozdításában rejlő átalakító erejéről tanúskodik.

