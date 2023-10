IMF: Nyugaton sikerülhetett legyőzni az inflációt, Kelet-Európában még veszélyes a helyzet

Nyugat-Európában nem látszanak veszélyei az ár-bér spirálnak, de Kelet-Európában nem lehet elhanyagolni ennek a nem kívánatos jelenségnek a veszélyét – mondta Laura Papi, az IMF európai igazgató-helyettese a Budapest Economic Forumon . Papi az európai növekedési kilátásokról is beszélt, amelyek az IMF szerint nem túl fényesek, de a zöld átállás hosszú távon támogathatja az európai növekedést. Rövid távon viszont komoly költségekkel jár majd. Emellett óvatosan kritizálta az európai kormányok fiskális politikáját, szerinte ugyanis azok nem hatékony támogatásokra fókuszálnak, miközben az emelkedő hozamkörnyezetben jobban oda kéne figyelniük a fiskális fegyelmezettségre.

Sikerült előrelépni az infláció letörésében, és a „puha landolás” valószínűsége nőtt mind globálisan, mind Európában, de a negatív kockázatok jelentősek – mondta Laura Papi a konferencián. Lelassult a növekedés és a termelékenység, a globális törésvonalak is jelen vannak, illetve a zöld átállás mind felveti a kérdést, hogy egyáltalán visszatérünk-e valaha a magas növekedés korába. Ezek egyben próbára teszik a döntéshozókat globálisan és Magyarországon is.

Európa idén 1,3%-ponttal nőhet, jövőre ez 1,5% lehet, tehát az IMF lassú helyreállásra számít. A monetáris politikai szigorítás letörte az inflációs főmutatót, ami segített a reálbérek helyreállásában. A növekedés lelassul, de pozitív territóriumban maradhat, ami azt jelenti, hogy megvalósul a puha lassulás. Azonban Európa szerte eltérő a kép: Magyarország és Németország például gyengén teljesít, ami az energia- és ipari kitettséggel magyarázható az IMF szerint.

Európai inflációs és növekedési előrejelzések. Forrás: IMF (Budapest Economic Forum, 2023).

Az inflációs főmutató ugyanakkor egyes országokban még 2026-ban sem éri el a célt.

A maginfláció aggasztja a legjobban az IMF-et, a nominális bérek jelentős mértékben nőnek, főleg Kelet-Közép-Európában. Magyarországban gyorsan nőttek az árak, a bérek részleges felzárkózása ésszerű, viszont vannak aggodalmak ezzel kapcsolatban. A bérnyomás ugyanis felveti a kockázatát, hogy az infláció ismét felpattan, emellett rontja a versenyképességet. A rövid távú inflációs várakozások nagyobb szerepet játszhatnak az infláció felpattanásában, mint korábban gondoltuk – mondta Papi.

A bérek alakulása és annak okai. Forrás: IMF (Budapest Economic Forum 2023).

A munkaerőpiac erős Európában, ami jó hír. Ezzel egy időben arra számíthatunk, hogy további nominális béremelkedés lesz, és ez felveti a lehetőségét az ár-bér spirálnak.

Nem látjuk veszélyét az ár-bár spirálnak a fejlett Európában, de Kelet-Európában nem lehet figyelmen kívül hagyni ezt a kockázatot.

A vállalatok profitjában már látott csökkenést az IMF, ami jó hír, mert arra utal, hogy a vállalatok le tudták nyelni a nagyobb béremelkedést – de nem vehető biztosra, hogy ez valóban így marad.

A vállalati szektor profitrátáinak alakulása. Forrás: IMF (Budapest Economic Forum 2023).

A geopolitikai törésvonalak is inflációs hatásokkal járnak.

Az IMF igazgató-helyettese szerint kezdetben azt hitték a döntéshozók, hogy az ellátási láncok zavara átmeneti lesz, de a geopolitikai törésvonalak miatt fennáll a lehetősége, hogy tartós inflációs hatásokkal járnak ezek a törések. Európában már a pénzügyi válság óta romlottak a növekedési kilátások, és a geopolitikai törések tovább ronthatják Európa termelékenységét. Ennek a hatásai hosszú távon akár a GDP 7%-ába is kerülhetnek, a geopolitikai törésvonalak tartós hatást fejtenek ki a gazdaságra.

A globális gazdaság törései az egész világ számára fájdalmasak lesznek.

– mondta Papi.

A zöld átállás a növekedés gyorsulásának kilátásait hozhatja, de rövid távon költségekkel jár. Rövid- és hosszútávon jelentkezhetnek ezek a költségek attól függően, hogy milyen hatékonyan sikerül lemenedzselni az átállást. Az autóipari átállás például már most kifejti hatását a foglalkoztatásra.

Európát emellett demográfiai válság is sújtja – mondta. Elmondása szerint a nagyobb munkaerőpiaci részvétel ösztönzése ellensúlyozhatja a népesség-csökkenését, ezáltal pozitív növekedési hatása lenne.

Mit lehet tenni? – veti fel a kérdést Laura Papi. Elmondása szerint az első és legfontosabb, hogy az infláció miatti monetáris politikai szigorítást ne adják fel a jegybankok túl hamar. Itt idézi az IMF korábbi tanulmányát, amelyről mi is beszámoltunk. Ebben az IMF azt találta, hogy a dezinfláció időszakában bekövetkező túl korai lazítás az infláció felpattanásával jár. Sok országban jelenleg az irányadó ráta még a neutrális szint alatt van – Magyarországon nem ez a helyzet – tette hozzá. Több helyen egyszerűen még nem érte el azt a szintet a szigor, ami az infláció tartós letöréséhez szükséges.

Az infláció elleni harc fájdalmas rövid távon – főleg a fejlődő országokban –, de hosszú távon kifizetődő

– mondta előadásában Papi.

Kitért a fiskális politika szerepére is Papi. Szerinte a kormányzatoknak ki kéne építeni egy fiskális puffert, hogy a következő válsággal szemben is ellenállóak legyenek. A kormányoknak célzottan kéne beruházniuk, hogy támogassák a termelékenység-növekedését. Sok országnak költséges és hatékonytalan energiatámogatási rendszere van, ami lassítja a zöld átállás. Mivel a kötvényhozamok emelkednek, a kormányoknak a szokásosnál is jobban oda kéne figyelnie az államadósságra. Emellett a kormányoknak nemzetközi szinten kéne koordinálnia a beruházásokat a nagyobb hatékonyság érdekében, a zöld átállásnak pedig EU szinten kell megvalósulnia.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Portfolio