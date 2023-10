Megszólalt a Fed elnöke: rángatják a piacokat

Portfolio 2023. október 19. 18:11

Jerome Powell Fed elnök beszédet tart az Economic Club of New York rendezvényén, amelyben a monetáris politikai kilátásokra is kitér. A befektetők által is szorosan figyelt beszéd leiratát már ki is adta a Fed. A Fed elnök kiadott szavaira adott azonnali reakcióként gyengült a dollár és estek a hozamok, a részvényindexek kisebb emelkedést mutattak. Nem vehető viszont biztosra, hogy a hozamemelkedés tartósan megáll, a Fed üzenete ugyanis inkább óvatos, mint határozottan "galamb".