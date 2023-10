Híres amerikai társaság tagjává avatták Karikó Katalint

A híres amerikai feltalálók csarnokának (National Inventors Hall of Fame) tagjává avatták Karikó Katalint Washingtonban.

Az amerikai fővárosban tartott gálaesten a friss Nobel-díjas magyar tudós mellett kutatótársa, Drew Weissman is megkapta az amerikai innovációs és szabadalmi szakma egyik legnagyobb presztízsű elismerését, a hírességek csarnokának tagságát igazoló érmet. Rajtuk kívül még mintegy 10 tudós és feltaláló részesült az elismerésben.

Az Egyesült Államokban élő magyar biokémikus, a Pennsylvaniai Egyetem és a Szegedi Egyetem professzora a díjátadó után az MTI-nek úgy fogalmazott, hogy nem a díjak jelentenek motivációt a számára a kutatás folytatásához, hanem "az a tudat, hogy emberek szenvednek, és megoldást kell rá találni".

Megjegyezte azt is: az a "fontos, hogy embereken tudunk segíteni". Hozzátette, hogy amikor egy-egy díjról elolvassa, hogy ki kapta meg korábban, akkor mindig meglepődik, hogy ő is közéjük tartozik.

Karikó Katalin meghatónak nevezte, hogy találkozhatott azokkal az emberekkel, akiknek a találmányait a mindennapokban is használja az egész világ, és akikkel most egy testületbe került. Megállapította azt is, hogy mostantól nemcsak olimpiai és világbajnok lánya tagja a sportoló hírességek csarnokának, hanem ő is a tudósok hasonló körébe tartozik.

Takács Szabolcs, Magyarország amerikai nagykövete úgy fogalmazott, "nagyon büszkék vagyunk arra, hogy magyar identitását, magyar gyökereit mindig hangsúlyozza Karikó Katalin". Fontosnak nevezte, hogy mára az Egyesült Államok szélesebb közvéleménye is tudja: az a tudós, aki társfeltalálója volt annak a vakcinának, amely segített a világot kihúzni a bajból néhány éve, magyar. Karikó Katalin ismét ráirányította a figyelmet a magyar tudományra, teljesítményével pedig nagymértékben segíti azt, hogy Magyarország ismertsége, elismertsége és imázsa az Egyesült Államokban még jobb legyen - mondta a nagykövet.

A híres amerikai feltalálók csarnokát 1973-ban hozták létre az Egyesült Államok szabadalmi testületével együttműködésben.

Az elmúlt 50 évben mintegy 610 tudós, újító, feltaláló vált tagjává az Egyesült Államokból és a világból. Az első feltaláló, akit 1973-ban a kitüntetéssel díjaztak, már jóval halála után, Thomas Edison volt.

