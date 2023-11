Lázár alaposan belenyúlna a dohányboltok szabályozásába

A fiatalkorúaknak dohányárut eladó trafikokat eddig is pénzbüntetéssel büntették, ezen kívül az üzletnek be is kell zárnia egy időre. A javaslat szerint azonban ezeket a büntetéseket jelentősen súlyosbítanák:

az első vétség esetén legalább egymillió forint a büntetés, u

tána minden újabb eset után legalább az előző 150 százaléka, de legfeljebb 10 millió forint.

Emellett nem pályázhat új trafikengedélyért olyasvalaki, aki a megelőző tíz évben kiskorúaknak bizonyítottan dohányterméket adott el.

A javaslat alapján a miniszter még több esetben jelölheti ki, hogy ki kaphat trafikjogot. Például ha nincs nyertese egy pályázatnak, ha egy településen senki nem árul dohányterméket, vagy ha egy olyan létesítményről van szó, ami körül van zárva, és egyszerre legalább 4000 munkavállaló elszállásolására alkalmas. Ilyen eset leht, ha egy építkezési beruházás mellett kiépítenek egy falut a munkásoknak, akkor a miniszter (jelenleg Lázár) kijelölheti, ki működtetheti ott a dohányboltot - írja a lap.

