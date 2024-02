Hamarosan bejelentéseket tesz a kormány

Csütörtökön fél 11-kor tart kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a szerdai kabinetülés legfontosabb döntéseiről. A bejelentésekre akkor kerül sor, amikor Orbán Viktor miniszterelnök a feszült hangulatú rendkívüli uniós csúcson vesz részt. A tájékoztatót a Portfolio élőben közvetíti.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő február 1. (csütörtök) 10:30-kor sajtótájékoztatót tart „Mit, miért tesz a kormány?” címmel – közölte szerdán a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Az eseményen a szerdai kormányülés legfontosabb döntéseit ismertetik. Tegnap a kabinet egyeztetéséről Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelbe utazott a rendkívüli uniós csúcstalálkozóra, ahol csütörtökön a tagállamok vezetői döntenek a közös hétéves költségvetés felülvizsgálatáról, melynek része az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatási csomag is. Az EU-s találkozón feszült a hangulat, mivel a 27 tagállam közül Magyarország az egyetlen, amelyik nem támogatja az asztalon lévő csomagot. Így a kormányinfón Gulyás Gergely biztosan tájékoztatást ad a magyar álláspontról, valamint a kormány várakozásairól az uniós kérdésekben.

A főbb témák között lehet még a svéd NATO-csatlakozás ratifikálásának kérdése, amelyről papíron február végén dönthet a magyar országgyűlés. Így utolsó lesz a kérdésről való szavazásban.

Szijjártó Péter külügyminiszter hétfőn találkozott ukrán kollégájával, Dmitro Kulebával Ungváron. Az egyeztetésen szóbakerültek a magyar–ukrán kapcsolatok is, valamint egy tervezett Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij elnök közötti találkozó részletei is. Várhatóan a tárgyalással kapcsolatban is több részletet oszt meg Gulyás Gergely.

Az elmúlt időszakban derült ki, hogy a fővárosban is elfogadják majd az ország- és vármegyebérleteket. Kérdés, hogy a budapesti tömegközlekedési céget hogyan kompenzálják majd. Szintén fővárosi kapcsolódású ügy, hogy zajlanak az egyeztetések egy emírségekbeli beruházóval a Rákosrendező helyére tervezett mini-Dubajként emlegetett fejlesztési beruházásról. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban is tisztázhat több kérdést.

Szintén most dőlt el, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Portfolio-n megjelent eredeti felvetéséhez, a BUBOR leváltásához képest kevésbé radikális megoldást talált a kormány és a Magyar Bankszövetség a vállalati hitelek kamatának a csökkentésére. Február 1. és május 1. között a BUBOR-nak megfelelő szinten, vagyis 0 százalékpontos kamatfelár mellett vehetnek fel változó kamatozású hitelt a vállalatok, ami az eddigiekhez képest 2-4 százalékponttal alacsonyabb hitelkamatot jelent a futamidő első 6 hónapjában. Itt is több kérdésről kaphatunk bővebb tájékoztatást.

Címlapkép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2023. szeptember 28-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Soós Lajos.