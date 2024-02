Élőben szólal meg Orbán Viktor

Hamarosan kezdődik Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli beszélgetése a Kossuth Rádión. Várhatóan kiemelt téma lesz a tegnap befejeződött EU-csúcs, ahol végül Magyarország is elfogadta az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatást. A hírek szerint a magyar kormány nem kapott új ajánlatot, így nem teljesült az a kívánsága, hogy a többéves pénzügyi programról évente szavazzon az Európai Tanács. Orbán Viktor témában adott értékelésének feltűnő eleme volt, hogy a megállapodás piacnyugtató hatására is célzott, nem kizárt, hogy az uniós feszültség gazdasági aspektusai is szóba kerülnek.

Szintén a témák között lehet, hogy Magyarország egyedül maradt a svéd NATO-tagság ügyében, a csatlakozáshoz már csak a mi jóváhagyásunk szükséges. Tegnap a Kormányinfón Gulyás Gergely miniszter hosszas faggatásra sem mondott semmit arról, hogy milyen feltételek mellett lehetséges a svéd csatlakozás megszavazása, a parlamenti képviselők aggodalmaira hivatkozott, illetve arra, hogy bízik benne, hogy Svédország ki fogja találni, mire lenne szükségünk.