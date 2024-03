Itt a Fed kamatdöntése: kitart az idei kamatvágások mellett a jegybank

"A közelmúlt mutatói arra utalnak, hogy a gazdasági tevékenység szilárd ütemben bővül. A munkahelyek számának növekedése továbbra is erős, a munkanélküliségi ráta pedig alacsony maradt. Az infláció az elmúlt évben mérséklődött, de továbbra is magas" – kezdődik a Fed közleménye. Az erős gazdaságra történő utalás jelzésértékű: egyrészt a jegybank "büszkélkedhet" azzal, hogy a kamatemelései mellett a gazdaság továbbra is erős, másrészt az erős kereslet inflációs kockázatokat jelent. Mivel a Fed hisz a puha landolásban, azaz az infláció recesszió nélküli letörésében, az első értelmezés egyre hangsúlyosabb lehet.

"A bizottság arra törekszik, hogy hosszabb távon a maximális foglalkoztatottságot és a 2 százalékos inflációt érje el. A bizottság úgy ítéli meg, hogy a foglalkoztatási és inflációs célok elérésének kockázatai egyre jobban egyensúlyba kerülnek. A gazdasági kilátások bizonytalanok, és a bizottság továbbra is nagy figyelmet fordít az inflációs kockázatokra" – folytatódik a közlemény. A kockázatok kiegyensúlyozottsága arra utal, hogy a Fed már legalább akkora veszélyét látja annak, hogy a magas kamatok végül letörik a növekedést, mint hogy az infláció felpattan. A kockázatok egyensúlyba kerülése azt üzeni, hogy a kamatemelések befejeződtek és hamarosan kezdődik a kamatcsökkentés, de ez nem új üzenet.

"Céljainak támogatására a bizottság úgy döntött, hogy a szövetségi alapkamatláb célsávját 5,25-5,5 százalékon tartja. A szövetségi alapkamatláb célsávjának bármilyen módosítását mérlegelve a bizottság gondosan értékelni fogja a beérkező adatokat, a kilátásokat és a kockázatok egyensúlyát. A bizottság nem számít arra, hogy a célsáv csökkentése helyénvaló lesz mindaddig, amíg nem szerez nagyobb bizalmat abban, hogy az infláció tartósan 2 százalék felé halad" – írják, kiemelés tőlünk. A kiemelt mondat sem új üzenet, de a kamatcsökkentések előtt ez tekinthető a Fed fő állításának: a kérdés most az, hogy mikor kapja meg a jegybank azokat a bizonyítékokat, amelyekre alapozva elkezdheti a kamatcsökkentést. A mostani közleményben inkább a változatlanság a lényeg: a legutóbbi üléshez képest egyelőre nem lett biztosabb a Fed a sikerben, legalábbis a közleményből ez nem derül ki.

"Ezen túlmenően a bizottság folytatja a kincstári értékpapírok, valamint a vállalati adósságok és a i jelzálogfedezetű értékpapírok állományának csökkentését, ahogyan azt korábban bejelentett terveiben leírta. A bizottság határozottan elkötelezett amellett, hogy az infláció visszatérjen a 2 százalékos célkitűzéshez" – ez is fontos üzenet, ugyanis egyes közgazdászok felvetették, hogy a Fed hamarosan elkezdi kivezetni a mennyiségi szigorítást, ezt pedig jóelőre elő kell jeleznie. Ma ez még nem történt meg.

"A monetáris politika megfelelő irányvonalának értékelése során a bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a beérkező információk gazdasági kilátásokra gyakorolt hatását. A bizottság készen áll arra, hogy szükség szerint kiigazítsa a monetáris politika irányvonalát, ha olyan kockázatok merülnek fel, amelyek akadályozhatják a bizottság céljainak elérését. A Bizottság értékelései során az információk széles körét veszi majd figyelembe, beleértve a munkaerő-piaci helyzetre, az inflációs nyomásra és az inflációs várakozásokra, valamint a pénzügyi és nemzetközi fejleményekre vonatkozó adatokat" – zárul a közlemény. Ebben a bekezdésben semmilyen új üzenet nincs, hónapról hónapra visszatér ez az elem a közlésben.