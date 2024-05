Itt a történelmi csúcs: soha nem volt ilyen drága ez a létfonosságú anyag!

A mai emelkedéssel új történelmi csúcsra került a réz ára a chicagói árutőzsdén (CME),

jelenleg egy font rézércért több, mint 5 dollárt kell adni. A korábbi csúcsot 2022 márciusában láthattuk, ezt szárnyalta most túl az árfolyam.

Idén már 38,5 százalékkal került feljebb a rendkívül széleskörben használt érc árfolyama.

A meredek áremelkedés annak tudható be, hogy

az erősödő kereslet és a szűkös kínálat egyre nagyobb hiányt vetít előre a piacon.

Mivel a rezet számos ágazatban használják, gyakran a gazdasági egészség és várható teljesítmény egyfajta indikátorának is tekintik a fémet: kis túlzással szinte mindenhol használják valamilyen mértékben a rezet, akár az otthonokban és a gyárakban, az elektronikában és az energiatermelésben, de az elmúlt években az elektromos járművek piacán is egyre jelentősebb a réz szerepe. Ezért általánosságban elmondható, hogy amikor a réz iránti kereslet növekszik, az jellemzően bővülő gazdaságot jelez előre, míg a réz iránti kereslet csökkenése közelgő gazdasági lassulás felé vezethet - ennek tudatában jelentős árfelhajtó hatása van most a kínai rézfelvásárlásoknak, mivel Peking gazdaságösztönző lépéseit követően megnőtt a remény azzal kapcsolatban, hogy javulhat az ország ipari teljesítménye. Ezen túlmenően a nyersanyag alacsony rendelkezésre állása rontotta a globális kínálat több mint feléért felelős kínai kohók árréseit, és nyomást gyakorolt a termelésükre.

Ami pedig a termelés várható alakulását illeti, vélhetően nem fog a kínálat rugalmasan alkalmazkodni a növekvő kereslethez, ugyanis rendkívül magasak az új bányaprojektek belépési költségei, és még ha meg is éri a mostani költségszint mellett termelni, sok időbe telik, mire működésbe lép egy rézbánya. A projektek indításának magas költségei az óriás bányásztársaságokat az új projektek indítása helyett az összeolvadások és felvásárlások irányába terelték, a BHP például nemrégiben tett kísérletet az Anglo American megvásárlására.

Pletser Tamás, az Erste energetikai elemzője szerint azért is lehet még komoly befektetési poteciál a réz piacán, mert a várhatóan alacsonyabban alakuló amerikai kamatok miatt ismét nekilendülhet az elektrifikációhoz elengedhetetlen nyersanyag ára.

A közelmúltban készült jelentések és tanulmányok közül az S&P Global Market Intelligence előrejelzése szerint elsősorban az energetikai átállással kapcsolatos ambícióknak köszönhetően a jelenlegi 25 millió tonnáról mintegy 50 millió tonnára fog nőni a réz iránti globális keresletet 2035-ig bezárólag - összehasonlításképpen, ez kétszer annyi réz, mint amennyit az emberiség az 1900-2022 közötti időszakban, az ipari forradalom berobbanását követően felhasznált. A globális kínálat eközben az S&P szakértői szerint messze elmaradhat a soha nem látott mértékű kereslettől, a várható hiány mértéke azonban nagyban függ attól, hogy az iparág képes lesz-e hatékonyan bővíteni a kapacitásokat.

A jelentés szerint a rézpiacon 2035-ben a kedvező forgatókönyv szerint körülbelül 1,5 millió tonnás hiány alakulhat ki, míg a pesszimistább előrejelzés alapján akár 9,9 millió tonna is lehet majd a hiány, azaz mintegy 20 százalékkal alakulhat magasabban a kereslet, mint a kínálat. Hosszabb távon ennél kedvezőtlenebb forgatókönyvek is léteznek, a Bloomberg 2023-as elemzése szerint

2050-ig közel 40 millió tonna lehet a globális ellátási hiány.

Projected Copper Supply vs. Demand | Bloomberg_/ Copper demand is rapidly growing while supply is restrained._/ As high-grade Copper becomes depleted over time, mining operations extract lower grades._/ World has approximately 870 million tons of untapped copper deposits. pic.twitter.com/8GW9mNEK3Z