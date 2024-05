Koronavírus: itt a vége, lesújtottak a Covid-19 eredete miatt hírhedté vált vuhani labort működtető szervezetre

Szerdán robbant a hír: az Egyesült Államok felfüggeszti a Covid-19 eredetével kapcsolatos viták kereszttüzébe kerül EcoHealth Alliance finanszírozását.

Az Egyesült Államok Egészségügyi és Emberi Szolgálatok Minisztériuma (Department of Health and Human Services, HHS) szerdán bejelentette, hogy felfüggeszti az EcoHealth Alliance nevű víruskutató szervezet finanszírozását. A döntés hátterében a Covid-19 vírus eredetével kapcsolatos viták állnak. Az ügynökség továbbá javasolta, hogy a szervezetet hosszabb távon, akár évekre is tiltsák el a szövetségi támogatásoktól - jelentette az amerikai CNN.

A Covid-19 megjelenése előtt az EcoHealth amerikai kormányzati támogatásból finanszírozta a kínai Vuhanban működő laboratóriumban végzett denevérkoronavírus-kutatásokat. Bár ezek a kutatások nem hozhatók közvetlen összefüggésbe a járvánnyal, az USA 2020-ban ideiglenesen felfüggesztette az EcoHealth finanszírozását, amelyet később visszaállítottak. Azóta azonban megszüntették a wuhani laboratórium amerikai finanszírozását.

A HHS egy új levélben részletezte döntésének indokait Peter Daszaknak, az EcoHealth Alliance elnökének címezve. A levélben 30 pontban sorolták fel azokat az információkat, amelyek részben 2013-ra nyúlnak vissza. A HHS szerint az EcoHealth elmulasztotta megfelelően nyomon követni a vírus növekedését a Wuhan Institute of Virology kísérleteiben, nem értesítette időben a Nemzeti Egészségügyi Intézetet (National Institutes of Health, NIH) arról, hogy az ott vizsgált vírusok túllépték a megengedett határértékeket, továbbá nem szolgáltatta időben a kért információkat.

Henrietta Brisbon, a HHS felfüggesztésért és kizárásért felelős tisztviselője levelében kijelentette:

A HHS úgy véli, hogy a nyilvántartásban megfelelő bizonyítékok állnak rendelkezésre a kizárás okaként, és hogy a közérdek védelme érdekében azonnali intézkedésre van szükség

Az EcoHealth Alliance szóvivője közleményében csalódottságát fejezte ki a HHS döntése miatt

és jelezte, hogy megtámadják azt.

Határozottan nem értünk egyet ezzel a döntéssel és bizonyítékokat fogunk bemutatni annak cáfolatára

– állt közleményükben.

A HHS Főfelügyelői Hivatalának tavalyi jelentése szerint az EcoHealth késve jelentette kutatásainak eredményeit annak ellenére, hogy azok potenciális kockázatokat jelentettek, az NIH pedig elmulasztotta nyomon követni ezeket az eseményeket. Az EcoHealth technikai problémákra hivatkozva állította, hogy nem tudott hozzáférni az NIH jelentési rendszeréhez; azonban egy törvényszéki jelentés szerint soha nem volt kizárva abból.

A hónap elején amerikai képviselőházi törvényhozók kérdezték Daszakot az EcoHealth kutatásairól és biztonsági eredményeiről, beleértve a vuhani laboratóriumot is. Brad Wenstrup ohiói republikánus képviselő szerdai nyilatkozatában kijelentette:

Az EcoHealth és a Covid-19 eredetével kapcsolatos vizsgálata még messze nem ért véget.

A Covid-19-et okozó vírus eredete továbbra is intenzív kutatás tárgyát képezi tudósok, hírszerzési tisztviselők és törvényhozók körében. Korábbi tudományos tanulmányok szerint valószínűleg természetes úton keletkezett egy vuhani piacon, azonban konkrét eredetét még nem sikerült meghatározni.

Az amerikai hírszerző közösség fenntartja azt az álláspontot, miszerint lehetséges mindkét forgatókönyv: laboratóriumi vagy természetes eredet is elképzelhető.

