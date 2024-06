Drasztikus változás jön az energiaszámláknál, alig fél éve maradt a cégeknek a felkészülésre

Portfolio 2024. június 24. 09:00

Alig fél éve maradt a hazai vállalkozásoknak arra, hogy felkészüljenek egy 2025. január 1-én életbe lépő, és komoly adminisztrációs változásokat hozó jogszabályra. Az Európai Bizottság VAT in Digital Age (VIDA) javaslatcsomagjának megfelelően, jövő év elejétől a vállalkozások villamosenergia- és földgáz számláit már csak elektronikus formában fogadhatják be, megszűnik a korábbi papíralapú vagy e-mailen küldött PDF formátumú számla lehetősége. Az új elektronikus számlaformátum az automatikus adatkinyerést is lehetővé teszi, ezzel még könnyebben és kevesebb humánerőforrás-igényel lehet ezeket kezelni, arról nem is beszélve, hogy rendkívül könnyen importálhatók a legtöbb vállalatirányítási- és könyvelőszoftverbe. A számlák tárolását viszont többé nem lehet a polcon lefűzve megoldani, elkerülhetetlen a digitális adattárolás igénybevétele. Ahhoz, hogy az átállás könnyebb legyen, az Audax Renewables energiakereskedő vállalat személyreszabott online ügyfélfiókot hozott létre, ahol a vállalatok áttekinthetik a számlázásukat és egyéb ügyintézés mellett azt is ellenőrizhetik, hogy van-e például tartozásuk.