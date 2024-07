Digitalizáció és AI a követeléskezelésben: mik a veszélyek, mik a lehetőségek?

A Portfolio és EOS közös szervezésű követeléskezelési konferenciáján kilencedik alkalommal is a követeléskezelési trendek, a hatékonyságnövelés és a fejlődés irányait keressük vezető szakértők segítségével. 2024. szeptember 18-án a fókusz a kintlévőség-kezelésben alkalmazott mesterséges intelligencia és friss digitális megoldások jogi- technológiai- és pénzügyi aspektusain lesz.

A követeléskezelési szakmának közel egy évtizede meghatározó eseménye a Portfolio és az EOS közös konferenciája, ahol minden alkalommal az aktuális dilemmákat és fejlődési lehetőségeket vizsgálják az előadók. Az új szakmai eszközök és irányok jogi-, technológiai- és pénzügyi előnyeivel és buktatóival kapcsolatban a meghívott szakértők segítenek eligazodni.

Az elmúlt évben a digitalizáció és a mesterséges intelligencia fejlődése még a korábbi időszakhoz képest is nagyon intenzívnek bizonyult, ami minden iparágban jelentős változásokat hozott. Ezeknek az eszközöknek a biztonságos, megbízható alkalmazása a kintlévőség-kezeléssel foglalkozó vállalatoknak is jelentős segítség lehet, azonban számos dilemmát is felvet.

Hogyan alkalmazhatjuk a generatív AI-t hatékonyan a behajtási folyamatokban?

Az ESG milyen hitelkockázati faktorokat hordozhat magában?

Hogyan alkalmazzuk a digitális állampolgárságról szóló törvényt a követeléskezelési folyamatokban?

Mi a NAIH álláspontja a telefonszámkezelésben, milyen gyakorlatok figyelhetők meg itthon és Európa többi részén?

Hogyan alkalmazható az AFR2 keretrendszer a követeléskezelésben?

A konferencián bemutatásra kerül az EOS 2024-es adós ügyfélkutatási tanulmánya, amelyben több mint ötszázezer, 2023-ban Magyarországon kezelt fedezetlen ügyfél adatait vetik össze a 2022-es és a 2019-es járványt megelőző évekből származó adatokkal.

A konferencián szó lesz még a vállalkozások fizetésképtelenségének megelőzéséről és a Magyarországon is elindítható szerkezetátalakítási eljárásról, az adatvédelmi szempontok hatékony alkalmazásának külföldi gyakorlatairól, a hazai gazdaság kilátásairól, illetve a követeléskezelésre vonatkozó új uniós irányelv várható fejleményeiről.

Kinek érdemes eljönnie?

Ügyvezetőknek

Pénzügyi vezetőknek

Gazdasági vezetőknek

Főkönyvelőknek

Credit Risk Managereknek

Behajtási vezetőknek

Gazdasági-, jogi- és adózási szakembereknek

A szeptember 18-án tartott félnapos konferencia helyszíne idén a budapesti Radisson Blu Béke Hotel lesz.

A konferencia részvételi díjából 5 fő fölötti csoportos jelentkezés esetén 20% kedvezményt biztosítunk.

