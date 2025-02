Meglepő fordulat: a Google visszavonul a sokszínűségi célkitűzésektől

Az Alphabet leányvállalata, a Google bejelentette, hogy felülvizsgálja sokszínűségi, méltányossági és befogadási (DEI) kezdeményezéseit, és lemond arról a korábbi céljáról, hogy növelje az alulreprezentált csoportokból származó alkalmazottak felvételét. Ez a lépés illeszkedik több amerikai vállalat hasonló döntéséhez, amelyek az utóbbi időben visszafogták sokszínűségi programjaikat, írja a Reuters.

Fiona Cicconi, az Alphabet személyzeti vezetője a belső kommunikációs csatornán tájékoztatta a dolgozókat a változásokról. "2020-ban ambiciózus felvételi célokat tűztünk ki, és a Kalifornián és New Yorkon kívüli irodáink növelésére összpontosítottunk a képviselet javítása érdekében" - írta Cicconi.

A jövőben azonban már nem lesznek ilyen ambiciózus céljaink.

A Google korábban az egyik legaktívabb vállalat volt a befogadó politikák támogatásában, különösen a 2020-as George Floyd-tüntetések után. Sundar Pichai vezérigazgató 2020-ban azt a célt tűzte ki, hogy 2025-re a vállalat vezetőinek 30%-kal nagyobb hányada legyen alulreprezentált csoportokból. Akkoriban a Google amerikai vezetőinek mintegy 96%-a fehér vagy ázsiai volt, globálisan pedig 73%-a férfi.

Az Alphabet szóvivője szerint a vállalatnak jelenleg nincsenek friss információi Pichai céljaival kapcsolatban.

A cég éves jelentéséből kikerült a mondat, amely korábban hangsúlyozta a vállalat elkötelezettségét a sokszínűség, méltányosság és befogadás iránt.

A Google közölte, hogy felülvizsgálja a Donald Trump elnöksége alatt hozott politikai változtatásokat is, amelyek célja a DEI visszaszorítása volt a kormányzaton belül és a szövetségi vállalatok körében. A vállalat ugyanakkor fenntartja az olyan belső munkavállalói csoportokat, mint a "Trans at Google", a "Black Googler Network" és a "Disability Alliance", amelyek a cég szerint továbbra is befolyásolják a termékekkel és irányelvekkel kapcsolatos döntéseket.

A Google lépése nem egyedülálló a technológiai szektorban: a Meta Platforms januárban bejelentette, hogy megszünteti DEI-programjait, míg az Amazon szintén felülvizsgálja hasonló kezdeményezéseit.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock