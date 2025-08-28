Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására

Fizetési meghagyásos eljárás akkor indítható, ha valakinek pénzkövetelése van – ide tartoznak a baráti kölcsönök éppúgy, mint más elmaradt tartozások. Ellentmondás esetén az eljárás perré alakul, és ha az FMH kezdeményezője nem mond le a követeléséről, az ügy bíróságon folytatódik, amit azért mindig érdemes előre mérlegelni.
Bárki kezdeményezhet FMH-t, aki rendelkezik belföldi kézbesítési címmel: magánszemélyek, cégek, társasházak és egyéni vállalkozók egyaránt élhetnek a lehetőséggel. Tipikus ügyek lehetnek például a közműdíjak, mobil- vagy internetszámlák, vissza nem fizetett kölcsönök, elmaradt bérleti díjak vagy jogtalanul visszatartott vételárelőlegek. A fizetési meghagyások többségét magánszemélyekkel szemben kezdeményezik.
A közjegyzői tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek túlnyomó része jogos követelés.
A kötelezettek általában elismerik azt, nem vitatják, ezért a fizetési meghagyások túlnyomó többsége jogerős lesz, nem alakul perré az eljárás.
Magyarországon a pénzkövetelések érvényesítése az összeg nagyságától függ. 3 millió forintig kizárólag a fizetési meghagyásos eljárás útján lehet érvényesíteni a követelést; ha az összeg 3 és 30 millió forint között van, a jogosult választhat az FMH és a hagyományos peres eljárás között, 30 millió forint felett azonban már csak a bírósági út vehető igénybe.
Hogyan indítsunk FMH-t: lépésről lépésre
Az eljárás indítása kifejezetten egyszerű. Magánszemélyek bármely közjegyzőnél benyújthatják a kérelmet szóban, papíron vagy elektronikusan. Jogi személyek és az elektronikus ügyintézésre kötelezettek viszont kizárólag elektronikusan, minősített aláírással és időbélyegzővel tehetik ezt meg a MOKK FMH rendszerén keresztül, az fmh.mokk.hu oldalon.
A kérelemhez többek között az adós nevét, címét, a követelés összegét és egyéb alapadatokat kell megadni, valamint meg kell fizetni az eljárási díjat.
Az FMH kezdeményezésének díja a főkövetelés (a követelt tőketartozás) 3 százaléka, de legalább 12 ezer forint, és legfeljebb 300 ezer forint. A jogerős fizetési meghagyás alapján indult végrehajtás során ezt a költséget az adóson be lehet hajtani, amennyiben azt a végrehajtást kérő érvényesíti.
Bár bizonyítékokat nem kell, sőt nem is lehet csatolni, a jogosultnak érdemes előkészíteni a dokumentumokat (számla, szerződés, levelezés), mert ellentmondás esetén a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul, és a bíróságon már bizonyítani kell a követelés jogosságát. Ha a kérelem formailag megfelel, a közjegyző papíralapú kérelem esetén a kérelem beérkezésétől számított 15 napon, elektronikus benyújtásnál pedig mindössze 3 munkanapon belül kibocsátja a fizetési meghagyást.
A kézbesítés, ami sok ügy sorsát eldönti – ezért fontos mindig átvenni az FMH-t
Ha az adós a fizetési meghagyás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem reagál, az FMH jogerőre emelkedik, mely alapján a végrehajtást kérő végrehajtást kezdeményezhet az adóssal szemben. Innentől a végrehajtó zárolhat bankszámlát, levonhatja a tartozást munkabérből vagy ingóságot is lefoglalhat. A postai küldemény átvétele éppen ezért kulcsfontosságú: ha az adós nem veszi át a levelet, és az „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza,
a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon azt a címzett részére kézbesítettnek kell tekinteni.
Ekkor a közjegyző még egyszer, tértivevény nélkül, egyszerű postai küldeményben megküldi a fizetési meghagyást a kötelezett részére, így a kötelezett harmadszor is értesül arról. Ha ekkor sem él ellentmondással, a fizetési meghagyás jogerőssé válik, és megindulhat a végrehajtás.
Ha a követelés alaptalan, jogtalan, vagy elévült, az adósnak a kézhezvételtől számítva 15 nap nap áll rendelkezésre a fizetési meghagyással szemben ellentmondással élni. Teljes ellentmondás esetén az adós azt állítja, hogy nem tartozik a követelt összeggel – például mert kifizette, vagy a követelés alaptalan, elévült. Részleges ellentmondásnál elismeri a tartozást, de vitatja az összeget, például a tőkét, a késedelmi kamatot, az ügyvédi díjat vagy a kezelési költséget. Az elismert rész ilyenkor jogerőre emelkedik, míg a vitatott részről a bíróság dönt peres eljárásban.
Az ellentmondást szóban, papíron vagy elektronikusan, a MOKK FMH rendszerén keresztül lehet benyújtani az eljáró közjegyzőnél. Elektronikus úton a magánszemélyeknek regisztráció és minősített aláírás szükséges, a cégek és egyéni vállalkozók számára pedig ez az egyetlen benyújtási mód.
Ha a tartozás jogos, de nem tudja egy összegben kifizetni a kötelezett, érdemes részletfizetést vagy fizetési halasztást kérni a közjegyzőtől, még az ellentmondási határidőn belül. A közjegyzők tapasztalatai szerint
az adósok többsége a fizetési meghagyás kézhezvétele után rendezi a tartozást, vagy nem mond ellent, így a jogosult végrehajtás útján juthat pénzéhez.
A végrehajtás időtartama a követelt összegtől is függ, például egy nagyobb, több milliós tartozást a jogszabályok szerint nem lehet egyszerre letiltani a munkabérből. Általánosságban elmondható, hogy a jogosult néhány hónapon belül juthat hozzá a pénzéhez.
Az adós hitelképességét (pl. KHR-lista) önmagában nem befolyásolja egy jogerőre emelkedett FMH, mivel nem banki vagy adótartozásról van szó.
Az elévülés nem szünteti meg a követelést
Az elévülés kérdése külön figyelmet érdemel. A lejárt tartozás azt jelenti, hogy a fizetési határidő elmúlt, így a követelés jogosan behajtható. Az elévült tartozás azonban bírósági úton már nem érvényesíthető, bár maga a tartozás nem szűnik meg. Általában az elévülési idő 5 év, de például a telekommunikációs díjak (tévé, mobil, internet) 1 év, az áram- és gázszolgáltatásból, valamint munkajogi és fuvarozási igényekből eredő tartozások 3 év alatt évülnek el. A közjegyző azonban – bizonyítékok hiányában – nem vizsgálhatja a fizetési meghagyás kibocsátásakor, hogy a követelés elévült-e, nem is állnak rendelkezésre hozzá információk, így az adósnak kell erre hivatkoznia az ellentmondásban.
A szolgáltatók ugyanis jogszerűen küldhetnek fizetési felszólítást vagy indíthatnak fizetési meghagyást elévült követelésre is,
de ellentmondás esetén a perré alakult eljárásban a bíróság a kötelezett indítványára figyelemmel vizsgálhatja az elévülést.
Mit lehet tenni, ha már jogerőre emelkedett a fizetési meghagyás?
Ha a fizetési meghagyás már jogerőre emelkedett, de az adós nem ért vele egyet, több jogorvoslati lehetőség áll rendelkezésre. Szabálytalan kézbesítés esetén kézbesítési kifogást lehet benyújtani az eljáró közjegyzőnél a végrehajtási eljárásról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül. Ha a meghagyást kézbesítési fikcióval kézbesítették, rendkívüli ellentmondás is előterjeszthető a végrehajtási lap kézbesítésétől számított 15 napon belül. További lehetőség a perújítás, ha új tények vagy bizonyítékok kerülnek elő, amelyek kedvezőbb döntést eredményezhettek volna.
A cikk megjelenését a Magyar Országos Közjegyzői Kamara támogatta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Két ázsiai ősellenséget lökött egymás karjaiba Donald Trump
Egyre jobban békülnek a felek a kibékíthetetlen ellentéteik után, de Washington nem örülhet.
Eljött a zártkerti ingatlanok ideje, nagy változásokat hozhat egy törvénymódosítás
Az önkormányzatoknál pattog a labda.
50 millió részvényt adtak el a magyar tőzsde új sztárjánál
850 millió forint értékben.
Nyáron fordulat történt a hazai munkaerőpiacon
Nőtt a foglalkoztatás.
Kitiltják Magyarországról és a schengeni övezetből az ukrán drónerők parancsnokát
"Ukrajna tisztában van azzal, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. "
Érdekesen alakulnak a lakásárak az Otthon Start miatt, egyes helyeken licitharcba kezdtek a vevők
Kapkodják a panellakásokat.
Az Nvidiától egy hiba is elég, máris büntetik a részvényt
Majdnem tökéletes, de csak majdnem.
Az egész EU feszülten figyel – készül a titkos találkozó a két európai nagyhatalom között
Az egész államszövetség gazdaságának jövője múlik az egyeztetésen.
Gyermekvállalás: 10 rejtett költség, amivel nem számolsz! (videó)
Argyelán József és Kovács Fanni ebben a videóban a gyerekvállalás kevésbé látható költségeit veszik végig - őszintén, humorral, de nagyon is komolyan. Szó esik a mindennapi kiadásokról,
Megroppan-e az amerikai-indiai szövetség a vámháború súlya alatt?
Az Egyesült Államok és India kapcsolata 2025 augusztusában látványos fordulatot vett. Washington döntése, amely magas vámot vezetett be az indiai export jelentős részére, nem pusztán gazdasá
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ha érdekelnek a befektetések és a gazdaság helyzete, hallgasd meg élő beszélgetésünket!
Mi várhat a világgazdaságra a geopolitikai konfliktusok korában, és mindebben milyen jövőkép rajzolódik ki Magyarország számára? Mi lesz a hatalmas költségvetési hiánnyal, a törékeny fori
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?