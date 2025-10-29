Jön a Business Class a Wizz Air járatain

A Wizz Air az év végén kísérleti jelleggel elindítja saját „Business Class” szolgáltatását néhány útvonalon.
Ez a konstrukció a megszokottnál komfortosabb és kényelmesebb repülési élményt ígér, de továbbra is a diszkont modell része marad.
A diszkont légitársaság az első sorban szabadon hagyja a középső üléseket, így biztosítva nagyobb könyökteret és könnyebb beszállást az utasok számára - jelentette be Michael Delehant, a vállalat kereskedelmi és operatív vezérigazgató-helyettese. Az új szolgáltatást decemberben vezetik be öt útvonalon, köztük a London, Róma és Budapest közötti járatokon.
Bár a speciális ülésekre szóló jegyek drágábbak lehetnek, az utasok továbbra is ugyanolyan bánásmódban részesülnek, mint a többi utas: a Wizz nem tervezi, hogy frissítőket is belevesz a magasabb árba.
Inkább az utazás hatékonyságáról és egy kis extra helyről van szó a repülőgépen.
- mondta a vezető.
A lépés körülbelül hat évvel azután történik, hogy Váradi József vezérigazgató bírálta a hagyományos légitársaságokat, amiért üzleti osztályú szolgáltatásaikkal jelentősen hozzájárulnak a szén-dioxid-kibocsátáshoz. Delehant szerint Európában továbbra is erős a kereslet a fapados repülőjegyek iránt, de a szolgáltatásnak fejlődnie kell.
A Wizz Air az utóbbi időben nehezen tudta kordában tartani költségeit, mivel a Pratt & Whitney hajtóművek karbantartási problémái miatt repülőgépeket kellett leállítania. A légitársaság részvényei idén eddig körülbelül 25%-kal estek.
