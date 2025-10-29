  • Megjelenítés
Jön a Business Class a Wizz Air járatain
Gazdaság

Jön a Business Class a Wizz Air járatain

Portfolio
A Wizz Air idén év végén tesztjelleggel bevezeti egyszerűsített üzleti osztályát, a "Business Class" modellt néhány járatán, amely a fapados szolgáltatáson belül kínál valamivel magasabb színvonalú utazási élményt - tudósított a Bloomberg.

A Wizz Air az év végén kísérleti jelleggel elindítja saját „Business Class” szolgáltatását néhány útvonalon.

Ez a konstrukció a megszokottnál komfortosabb és kényelmesebb repülési élményt ígér, de továbbra is a diszkont modell része marad.

A diszkont légitársaság az első sorban szabadon hagyja a középső üléseket, így biztosítva nagyobb könyökteret és könnyebb beszállást az utasok számára - jelentette be Michael Delehant, a vállalat kereskedelmi és operatív vezérigazgató-helyettese. Az új szolgáltatást decemberben vezetik be öt útvonalon, köztük a London, Róma és Budapest közötti járatokon.

Bár a speciális ülésekre szóló jegyek drágábbak lehetnek, az utasok továbbra is ugyanolyan bánásmódban részesülnek, mint a többi utas: a Wizz nem tervezi, hogy frissítőket is belevesz a magasabb árba.

Inkább az utazás hatékonyságáról és egy kis extra helyről van szó a repülőgépen.

- mondta a vezető.

A lépés körülbelül hat évvel azután történik, hogy Váradi József vezérigazgató bírálta a hagyományos légitársaságokat, amiért üzleti osztályú szolgáltatásaikkal jelentősen hozzájárulnak a szén-dioxid-kibocsátáshoz. Delehant szerint Európában továbbra is erős a kereslet a fapados repülőjegyek iránt, de a szolgáltatásnak fejlődnie kell.

A Wizz Air az utóbbi időben nehezen tudta kordában tartani költségeit, mivel a Pratt & Whitney hajtóművek karbantartási problémái miatt repülőgépeket kellett leállítania. A légitársaság részvényei idén eddig körülbelül 25%-kal estek.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
zebra, gyalogátkelő, gyalogos
Gazdaság
Hihetetlen szabály jön Magyarország szomszédjában: 6 km/órás sebességkorlátozást vezettek be a járdákon
Pénzcentrum
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility