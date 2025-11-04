Döntött Budapest: búcsút inthetünk az éktelenkedő fülkéknek

A múlt héten a Fővárosi Közgyűlés zöld utat adott annak a kezdeményezésnek, amely a belvárosi telefonfülkék leszerelését célozza. A döntés hátterében az áll, hogy ezek az utcai berendezések mára elvesztették eredeti rendeltetésüket.

A helyzet súlyosságát jól szemlélteti a Móricz Zsigmond körtéren található telefonfülke állapota is. Az egykor kommunikációs célokat szolgáló eszközből már a telefonkészülék is hiányzik, így vészhívásra sem alkalmas, és semmilyen jogszabályi követelménynek nem felel meg - mondja Vitézy a videóban.

A telefonfülkék mindkét oldala használaton kívül áll, az üres tereptárgyakat pedig gyakran nem rendeltetésszerűen használják a járókelők. A Magyar Telekom számára jelenleg egyetlen előnyt jelentenek ezek a szerkezetek:

a rajtuk elhelyezett reklámfelületeket, amelyekből a vállalat bevételre tesz szert anélkül, hogy a fővárosnak ezért díjat fizetne.

A mai korban, amikor szinte mindenkinél van mobiltelefon, a telefonfülkék elvesztették jelentőségüket. Vészhelyzet esetén az emberek sokkal inkább kérnek segítséget egy járókelőtől, mintsem telefonfülkét keresnének – hangsúlyozza a képviselő.

