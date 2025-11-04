Radikálisan kibővülhet Trump elnöki jogköre – Sok múlik a Legfelsőbb Bíróság döntésén

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Ha a Legfelsőbb Bíróság nem így tesz, akkor az idén kivetett káros vámok hatályban maradnak – vagyis mindaddig, amíg az elnök ismét úgy nem dönt, hogy megváltoztatja a vámtarifákat, vagy mentességet ad bizonyos iparágaknak, vagy bizonyos országokat megbüntet. Ami még rosszabb, a bíróság ezzel helyben hagyná Trump – és bármelyik amerikai elnök – azon képességét, hogy gazdaságpolitikai átalakítást hajtson végre anélkül, hogy arról előtte a kongresszus szavazott volna.

Eddig az amerikai alkotmányt általában úgy értelmezték, hogy a gazdaság működését szabályozó főbb szabályok megváltoztatásához kongresszusi felhatalmazás szükséges. A mostani ügy tétje nem kevesebbről, mint az alkotmány tényleges módosításáról szól, amely a végrehajtó hatalom számára hatalmas egyoldalú hatásköröket biztosítana a gazdasági kérdésekben.

A Trump által a nemzetközi gazdasági vészhelyzeti hatáskörökről szóló törvény (IEEPA) alapján kivetett vámok nagy részét a kereskedelmi hiányban állítólagosan kimutatható „egyedülálló és rendkívüli fenyegetés” által okozott állítólagos vészhelyzetre adott válaszként indokolták. Amicus beadványunk cáfolja ezt az állítást azon az alapon, hogy

a kereskedelmi deficit nem egyedi, nem rendkívüli, és határozottan nem jelent fenyegetést.

Az Egyesült Államok évtizedek óta kereskedelmi deficittel rendelkezik, de azt a képességét, hogy többet vásárol a világtól, mint amennyit elad, külföldi tőke finanszírozza, amely önként áramlik az amerikai kötvény- és részvénypiacokra. Ezeket az éveket erős munkahelyteremtés jellemezte, amelyet a világelső innováció és az új cégalapítások lenyűgöző aránya támogatott.

Bárhogy is tekintünk Amerika alapvető problémáira, azokat nem a kereskedelmi hiány okozza.

A kormányzat azonban az IEEPA-vámokat más indokokkal is próbálta igazolni.

Például vámokat vetett ki a fentaniljárvány elleni küzdelem ürügyén,

illetve azért, hogy Brazíliát arra kényszerítse, hogy ne vonja felelősségre az ország előző elnökét, Jair Bolsonarót.

A Trump-kormányzat Kolumbiával szemben is vámok kivetésével fenyegetőzött januárban, amikor a latin-amerikai ország megtagadta a kitoloncolt migránsokat szállító katonai repülőgépek fogadását.

Mintha csak próbára akarná tenni a bíróságot, Trump éppen a múlt héten jelentette be, hogy további 10%-os vámot vet ki a kanadai importra, mert Ontario tartományban egy vámellenes reklámot adtak le, amely Ronald Reagan volt amerikai elnök kereskedelemről vallott nézeteit használta fel.

Úgy tűnik, a Trump-kormányzat úgy véli, hogy az IEEPA lehetővé teszi számára, hogy gyakorlatilag bármit egyedi és rendkívüli fenyegetésnek nyilvánítson. A Trump-adminisztráció azt állítja, hogy az elnök döntései „lényegében bíróságon nem vizsgálhatók felül”. Az elnök így vészhelyzetet hirdethet ki, ami biztosítja számára a jogszabályok széles eszköztárát, nem csak a vámokat.

Az igazság azonban az, hogy az IEEPA még csak nem is említi a vámokat. Az elnöknek számos más hatáskört biztosít, például azt, hogy

„megtilthatja a devizák vagy értékpapírok behozatalát vagy kivitelét”,

vagy hogy „szabályozhatja a hitelátutalásokat vagy kifizetéseket bármely bank között, vagy azok által, vagy azok javára, amennyiben az ilyen átutalások vagy kifizetések bármely külföldi ország vagy annak állampolgára érdekeit érintik”.

Az elnök továbbá „érvényteleníthet minden olyan tulajdon-átruházást, amelyben bármely külföldi állampolgárnak bármilyen érdekeltsége van”.

A jövőben, egy másik elnök alatt, ezeket az eszközöket könnyen lehetne használni olyan célokra, amelyekkel Trump támogatói valószínűleg nem értenek egyet. Az elnök kihirdethetné a klímavészhelyzetet, ahogyan azt Joe Biden elnök elnöksége idején sokan követelték a baloldalon, és bevezethetné az EU-hoz hasonlóan valamilyen szén-dioxid-határkiigazítási mechanizmus (CBAM) intézkedést. Ha a "kölcsönös" vámok az IEEPA alapján érvényesnek tekinthetők, akkor az importált áruk és szolgáltatások előállítása során keletkező szén-dioxid-emisszió függvényében változó vámok is biztosan érvényesek. Sőt, az az érv, hogy ezek a vámok „kapcsolódnak” ehhez a kérdéshez (amely egy kihirdetett vészhelyzet lenne), még könnyebben alátámasztható, mint a jelenleg per alatt álló ügyben.

Az elnök a társasági adóalap eróziója miatt is vészhelyzetet hirdethetne, és az IEEPA eszközeivel globális minimumadót kényszeríthetne ki. A Biden-kormányzat több mint 130 másik országgal kötött megállapodást egy ilyen adórendszer létrehozásáról, amelyet azonban a kongresszus ellenállása miatt nem hajtottak végre. Az IEEPA eszközeivel a kezében egy jövőbeli baloldali kormányzat a kongresszus felhatalmazása nélkül is bevezethetne egy ilyen adórendszert. Célba vehetné az aluladóztatottnak ítélt vállalatokat, valamint vámokkal és egyéb gazdasági korlátozásokkal büntethetné azokat az országokat, ahol ezek a vállalatok működnek (és a profitot kimutatják).

Az elnök egyben kriptokorrupciós válságot is kihirdethetne. Ekkor betilthatna minden olyan kriptokereskedelmet, amelyben külföldi partnerek vesznek részt, vagy részletes jelentéstételt írhatna elő minden olyan kriptovalutával kapcsolatos tranzakcióról, „amelyben bármely külföldi ország vagy annak bármely állampolgára érdekelt vagy érdekelt volt”.

Mindezek az esetleges intézkedések, és még sok más is, az IEEPA ugyanazon értelmezésére alapulhatna, mint amely alapján a Trump-kormányzat most a Legfelsőbb Bíróság jóváhagyását kéri.

A kongresszus gyakorlatilag tehetetlen a vészhelyzet kihirdetésével szemben

, amióta a Legfelsőbb Bíróság betiltotta a törvényhozói vétót, mivel most már mind a képviselőházban, mind a szenátusban az elnöki vétót felülíró többségre van szükség az elnök döntésének felülbírálásához. Ez azt jelenti, hogy az elnököt könnyebb felelősségre vonni impeachment eljárás keretében, mint felülbírálni azt a döntését, hogy a kanadai hirdetések által jelentett egyedi és rendkívüli fenyegetés miatt vészhelyzet van érvényben.

Szerencsére, még ha a Bíróság úgy is dönt, hogy ebben a felfogásban értelmezi a jogszabályt, akkor is hivatkozhat az alkotmányos korlátokra, amelyek meghatározzák, milyen mértékben ruházhatja át hatásköreit a kongresszus a végrehajtó hatalomra. Az úgynevezett nagy ügyek doktrínája értelmében (amelyet a Legfelsőbb Bíróság a jelenlegi főbíró, John Roberts vezetésével 2014-ben alkotott meg) egy „kiemelt jelentőséggel bíró gazdasági és politikai” döntéshez egyértelmű kongresszusi felhatalmazás szükséges – amely konkrétabb megfogalmazás az IEEPA által használt általános szöveghez képest.

A Bíróság a nagy ügyek doktrínáját olyan végrehajtó intézkedésekre alkalmazta, mint a járványügyi ellenőrző és megelőző központoknak (Centers for Disease Control and Prevention) a Covid idején elrendelt kilakoltatási moratóriuma, megállapítva, hogy 50 milliárd dollár értékű gazdasági hatása volt az intézkedésnek. Trump vámjainak hatása ennél nagyságrendekkel nagyobb.

Létezik egy olyan érvelés, amelyet Brett Kavanaugh bíró az FCC kontra Consumers' Research ügyben ez év elején megfogalmazott egyetértő nyilatkozatában támogatott, miszerint a jelentős ügyek doktrínája csak belföldi ügyekre vonatkozik. Ennek a jelenlegi ügyben nem kellene számítania. A köztársaság első évtizedeiben a vámbevételek jellemzően a szövetségi bevételek több mint 80%-át – gyakran több mint 90%-át – tették ki.

Ebben az összefüggésben egy olyan külpolitikai kivétel a jelentős ügyek doktrínája alól, amely a vámokra vonatkozik, és önálló elnöki hatáskört ismer el a vámok kivetésében, teljes mértékben összeegyeztethetetlennek tűnik az alkotmánnyal, amely az állami bevételek beszedésével kapcsolatos jogköröket a kongresszusra ruházza. Az alsóbb szintű szövetségi bíróságok már korábban erre a következtetésre jutottak. A Legfelsőbb Bíróságnak ezt meg kellene erősítenie.

Copyright: Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org

Simon Johnson

Az MIT (Massachusetts Institute of Technology) Nobel-díjas közgazdászprofesszora. 2007-2008 között a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezető közgazdásza volt. Kutatásai a gazdasági fejlődés, a politikai gazdaságtan és a vállalati pénzügyek kérdéseit ölelik fel. A Nobel-díjat 2024-ben kapta meg.

Stan Veuger

Az American Enterprise Institute vezető kutatója, a Harvard Egyetem vendégtanára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images