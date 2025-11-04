Trump embere szerint a Fed túl restriktív – nagyobb kamatvágásokat szorgalmaz

A Federal Reserve kormányzója, Stephen Miran szerint a monetáris politika továbbra is restriktív, és továbbra is a szokásosnál nagyobb kamatcsökkentések mellett fog érvelni.
„A Fed túl restriktív, a semleges szint jóval a jelenlegi politika alatt van” – mondta Miran hétfőn a Bloomberg Televisionnek adott interjúban. „Tekintettel arra, hogy az inflációval kapcsolatban valamivel derűlátóbb vagyok, mint a bizottság néhány más tagja, nem látok okot arra, hogy ilyen restriktív politikát tartsunk fenn.”
Az előző kamatdöntő ülés alkalmávak Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke épp arra figyelmeztett, hogy a decemberi kamatdöntő ülés nem áll biztos lábakon. Részben a kormányzati leállás miatti adathiány miatt, részben pedig amiatt, mert a Kormányzótanácsban erősödnek azok a hangok, amelyek szerint meg kellene várni az elmúlt két kamatcsökkentés hatásait.
Miran többször is lazább monetáris politikát sürgetett: a szeptemberi és az októberi döntéseknél is a fél százalékpontos csökkentést preferálta a döntéshozók negyed százalékpontos vágásával szemben.
A jegybankárok múlt héten második egymást követő hónapban vágták negyed ponttal az irányadó rátát, miután a nyári időszakban élesen lassult a foglalkoztatás bővülése, aggodalmakat keltve a munkaerőpiac miatt. Jerome Powell Fed-elnök a döntést követő szerdai sajtótájékoztatón azt mondta, a decemberi újabb vágás „nem eldöntött tény”. A mostani csökkentés az irányadó ráta célsávját 3,75%–4,00% közé vitte.
Néhány más jegybankár azóta aggodalmát fejezte ki, hogy a túl gyors lazítás az infláció tartósan magas szinten maradásának kockázatát hordozza.
Miran új érvet is hozott az alacsonyabb kamatok mellett: szerinte a hitelpiacokon jelentkező friss feszültségek azt jelezhetik, hogy a monetáris politika továbbra is túl szigorú.
Miran itt téved. A hitelpiacokon jelentkező friss feszültségek részben a jegybanki kötvényeladások likviditásszűkítő hatásainak tudhatóak be, részben pedig annak, hogy több regionális banknál problémák adódtak korábban, emiatt a piaci szereplők kicsit óvatosak.
„Amikor látszólag össze nem függő hitelproblémák sora bukkan felszínre, amelyeket egy ideig elfedtek, és ezek hirtelen napvilágra kerülnek, az üzen valamit a monetáris politika irányultságáról” – mondta.
Mirant kritika érte amiatt a döntése miatt, hogy szabadságot vett ki a Fehér Ház Gazdasági Tanácsa (Council of Economic Advisers) elnöki posztjáról, hogy ideiglenes szerepet vállaljon a Fednél, ami kérdéseket vetett fel a Trump-kormányzattól való függetlenségével kapcsolatban.
„Minél tovább tartjuk restriktíven a politikát, annál nagyobb a kockázata annak, hogy maga a monetáris politika idéz elő visszaesést a gazdaságban” – mondta Miran.
Miran nyilatkozatának a tükörképe az lenne, hogy amikor az infláció 2% helyett 3% és erre csökkentene a Fed 150 bázispontot, akkor növekszik a kockázata annak, hogy éppen a monetáris politika okoz inflációt a gazdaságban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megugrott az e-töltők száma Magyarországon, de a túlsúly maradt
Megjött a jelentés.
Túl lehet a mélyponton az autóipar? Vannak pozitív jelek
Beindulhat a profitnövekedés.
Ezt Trump nem teszi zsebre: az oroszokkal kokettál Amerika ősellensége
Tovább mélyülnek a kínai-orsz gazdasági kapcsolatok.
Teljesen átformálná a gazdaságpolitikát a Tisza Párt
Kármán András a Bloombergnek adott interjút.
Összeomlott a Torre dei Conti Romában
Egy munkás életét vesztette.
Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Gyenge kezdés.
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod