Trump embere szerint a Fed túl restriktív – nagyobb kamatvágásokat szorgalmaz

A Federal Reserve kormányzója, Stephen Miran szerint a jelenlegi monetáris politika a semleges szint fölött maradt, ezért továbbra is a szokásosnál nagyobb kamatcsökkentéseket támogatja. Úgy véli, a hitelpiaci feszültségek is azt jelzik, hogy a kondíciók túl szigorúak, és figyelmeztet: a tartós restrikció önmagában is recessziót okozhat.

A Federal Reserve kormányzója, Stephen Miran szerint a monetáris politika továbbra is restriktív, és továbbra is a szokásosnál nagyobb kamatcsökkentések mellett fog érvelni.


„A Fed túl restriktív, a semleges szint jóval a jelenlegi politika alatt van” – mondta Miran hétfőn a Bloomberg Televisionnek adott interjúban. „Tekintettel arra, hogy az inflációval kapcsolatban valamivel derűlátóbb vagyok, mint a bizottság néhány más tagja, nem látok okot arra, hogy ilyen restriktív politikát tartsunk fenn.”

Az előző kamatdöntő ülés alkalmávak Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke épp arra figyelmeztett, hogy a decemberi kamatdöntő ülés nem áll biztos lábakon. Részben a kormányzati leállás miatti adathiány miatt, részben pedig amiatt, mert a Kormányzótanácsban erősödnek azok a hangok, amelyek szerint meg kellene várni az elmúlt két kamatcsökkentés hatásait.

Miran többször is lazább monetáris politikát sürgetett: a szeptemberi és az októberi döntéseknél is a fél százalékpontos csökkentést preferálta a döntéshozók negyed százalékpontos vágásával szemben.
A jegybankárok múlt héten második egymást követő hónapban vágták negyed ponttal az irányadó rátát, miután a nyári időszakban élesen lassult a foglalkoztatás bővülése, aggodalmakat keltve a munkaerőpiac miatt. Jerome Powell Fed-elnök a döntést követő szerdai sajtótájékoztatón azt mondta, a decemberi újabb vágás „nem eldöntött tény”. A mostani csökkentés az irányadó ráta célsávját 3,75%–4,00% közé vitte.

Néhány más jegybankár azóta aggodalmát fejezte ki, hogy a túl gyors lazítás az infláció tartósan magas szinten maradásának kockázatát hordozza.

Miran új érvet is hozott az alacsonyabb kamatok mellett: szerinte a hitelpiacokon jelentkező friss feszültségek azt jelezhetik, hogy a monetáris politika továbbra is túl szigorú.

Miran itt téved. A hitelpiacokon jelentkező friss feszültségek részben a jegybanki kötvényeladások likviditásszűkítő hatásainak tudhatóak be, részben pedig annak, hogy több regionális banknál problémák adódtak korábban, emiatt a piaci szereplők kicsit óvatosak.


„Amikor látszólag össze nem függő hitelproblémák sora bukkan felszínre, amelyeket egy ideig elfedtek, és ezek hirtelen napvilágra kerülnek, az üzen valamit a monetáris politika irányultságáról” – mondta.

Mirant kritika érte amiatt a döntése miatt, hogy szabadságot vett ki a Fehér Ház Gazdasági Tanácsa (Council of Economic Advisers) elnöki posztjáról, hogy ideiglenes szerepet vállaljon a Fednél, ami kérdéseket vetett fel a Trump-kormányzattól való függetlenségével kapcsolatban.
„Minél tovább tartjuk restriktíven a politikát, annál nagyobb a kockázata annak, hogy maga a monetáris politika idéz elő visszaesést a gazdaságban” – mondta Miran.

Miran nyilatkozatának a tükörképe az lenne, hogy amikor az infláció 2% helyett 3% és erre csökkentene a Fed 150 bázispontot, akkor növekszik a kockázata annak, hogy éppen a monetáris politika okoz inflációt a gazdaságban.

