Komoly csapás érheti Trump kereskedelmi terveit, rögtön reagálnak a piacok
Portfolio
A kereskedők jelentősen mérsékelték annak valószínűségét, hogy a Legfelsőbb Bíróság jóváhagyja Trump agresszív vámpolitikáját, miután a bírák szerdán kétségeiknek adtak hangot a kormány széles körű kereskedelmi felhatalmazásával kapcsolatban - írta meg a Cnbc.

A Kalshi vonatkozó kontraktusának ára a meghallgatás előtti csaknem 50%-ról 28%-ra esett.

A Polymarketen futó hasonló kontraktus is nagyjából 33%-ra csökkent a hét eleji, 40% feletti szintről, ami azt jelzi,

hogy a piac egyre inkább arra számít, hogy a bíróság elutasítja a vámok jogszerűségét.

A fordulatot az váltotta ki, hogy több konzervatív bíró a liberális tagokkal együtt fenntartásait jelezte azzal a széles hatáskörrel szemben, amelyre Trump az International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) alapján hivatkozva vetett ki vámokat az importra. A bírák élesen faggatták a kormány jogi képviselőjét, D. John Sauert a jogi érvelésről, amely a kritikusok szerint a Kongresszus adókivetési hatáskörébe ütközhet.

Alsóbb szintű szövetségi bíróságok már kimondták, hogy Trumpnak nem volt jogi felhatalmazása az úgynevezett viszonossági vámok bevezetésére több amerikai kereskedelmi partnerrel szemben, illetve a fentanilhoz kapcsolódó vámok alkalmazására a Kanadából, Kínából és Mexikóból érkező termékekre.

A valós eseményekre fogadást lehetővé tevő predikciós piacok gyorsan reagálnak a nagy figyelmet kapó bírósági meghallgatások jelzéseire. A szerdai elmozdulás arra utalt, hogy a kereskedők a bírák hangvételét a Trump-féle kereskedelmi agenda ellenszelének tekintik. A Legfelsőbb Bíróság szerdán nem hozott döntést, és nem világos, mikor születik meg az ítélet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

