Nagyot javult az amerikai foglalkoztatottság

A vártnál nagyobb mértékben bővült az amerikai foglalkoztatottság októberben az ADP felmérése szerint. Ugyanakkor az októberi adat is kifejezetten alacsonynak számít historikus összehasonlításban.

A legtöbbször a hónap első hete a legizgalmasabb, mivel a hét szinte minden egyes napjára jut egy izgalmas amerikai munkaerőpiaci adat. Most azonban a kormányzati leállás 31. napja tart, ami rekordnak számít. Ebben az időben csak a magánintézmények, valamint a jegybank tesznek közzé adatokat az amerikai gazdaságról. Emiatt a most érkező ADP havi foglalkoztatottsági adat különösen fontos.

A szeptemberi 32 ezer fős csökkenés után októberben 42 ezer fővel bővült a foglalkoztatottág az ADP felmérése szerint (várakozás: 25 ezer fő).

Egyelőre úgy tűnik, hogy a befagyott munkaerőpiac narratívája továbbra is fenn maradt. A legnagyobb kérdés az, hogy a munkaerőpiaci helyzet átcsap-e a fogyasztás lassulásába. Ennek egyelőre nem látjuk a jeleit, bár mire legközelebb közzétesz fogyasztási statisztikát az amerikai kormányzat, lehet, hogy teljesen más képet látunk.

Éppen ez a legnagyobb veszélye a mostani helyzetnek: a vakon repülés.

