Hamarosan kisebb lehet Magyarország

A Nem víznek való vidék csapata az Ipoly Hontnál lévő kanyarulatánál forgatott a BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék kutatócsoportjával, akik azt a folyamatot kísérik figyelemmel három éve, hogy miképpen válik egy természetes folyókanyarulat az erodálódás miatt lassan holtággá, a benyúló földnyelv pedig szigetté, írja a Telex.
Török Gergely, a BME tudományos főmunkatársa és kollégái azt vizsgálják, hogyan alakulnak az Ipoly morfológiai folyamatai, és milyen a folyó hordalékháztartása. Török szerint amikor három évvel ezelőtt először voltak a helyszínen, akkor még két autó kényelmesen elfért egymás mellett a félszigeten, tehát elég gyorsan erodálódik a partszakasz, és „nemsokára önmagába fog harapni a kígyó”.
Ez a folyamat akár öt-tíz éven belül is megtörténhet, attól függ, hogy mennyi és milyen erősségű árhullám érkezik a folyón.
A folyóban holtág alakul ki, vagyis megáll benne az áramlás, és szépen lassan a lebegő hordalék lerakódik. Mivel a határfolyóknál a mindenkori sodorvonal az országhatár, ezért a kialakuló holtág, benne az aprócska szigettel jó eséllyel Szlovákia tulajdonába kerül majd, és egy kicsivel kisebb lesz Magyarország a kutatók szerint. De nem kell aggódni, mert „lehet, hogy egy másik ívnél meg pont jól járunk” majd.
