  • Megjelenítés
Hamarosan kisebb lehet Magyarország
Gazdaság

Hamarosan kisebb lehet Magyarország

Portfolio
Az Ipoly Hontnál lévő kanyarulatánál a BME kutatói három éve követik nyomon, hogyan alakul át a folyó egyre gyorsabb erózió hatására: a part lassan leszakad, a kanyarulat pedig holtággá válik. A Telex cikke szerint a folyamat akár öt-tíz éven belül végbemehet, és ha így lesz, a kialakuló sziget már Szlovákia területére eshet – vagyis Magyarország egy apró darabbal kisebb lehet.

A Nem víznek való vidék csapata az Ipoly Hontnál lévő kanyarulatánál forgatott a BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék kutatócsoportjával, akik azt a folyamatot kísérik figyelemmel három éve, hogy miképpen válik egy természetes folyókanyarulat az erodálódás miatt lassan holtággá, a benyúló földnyelv pedig szigetté, írja a Telex.

Török Gergely, a BME tudományos főmunkatársa és kollégái azt vizsgálják, hogyan alakulnak az Ipoly morfológiai folyamatai, és milyen a folyó hordalékháztartása. Török szerint amikor három évvel ezelőtt először voltak a helyszínen, akkor még két autó kényelmesen elfért egymás mellett a félszigeten, tehát elég gyorsan erodálódik a partszakasz, és „nemsokára önmagába fog harapni a kígyó”.

Ez a folyamat akár öt-tíz éven belül is megtörténhet, attól függ, hogy mennyi és milyen erősségű árhullám érkezik a folyón.

A folyóban holtág alakul ki, vagyis megáll benne az áramlás, és szépen lassan a lebegő hordalék lerakódik. Mivel a határfolyóknál a mindenkori sodorvonal az országhatár, ezért a kialakuló holtág, benne az aprócska szigettel jó eséllyel Szlovákia tulajdonába kerül majd, és egy kicsivel kisebb lesz Magyarország a kutatók szerint. De nem kell aggódni, mert „lehet, hogy egy másik ívnél meg pont jól járunk” majd.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Példátlan támogatásról beszélnek az oroszok: azt mondják, hamarosan nyíltan beáll Moszkva mellé a világ egyik legerősebb országa
Váratlanul felvonult az ukrán határra 10 ezer észak-koreai katona – Végzetes veszélybe került Kijev?
Ennyi volt: több kedvelt tévécsatorna megszűnik év végével
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility