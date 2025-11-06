Hamarosan kisebb lehet Magyarország

Az Ipoly Hontnál lévő kanyarulatánál a BME kutatói három éve követik nyomon, hogyan alakul át a folyó egyre gyorsabb erózió hatására: a part lassan leszakad, a kanyarulat pedig holtággá válik. A Telex cikke szerint a folyamat akár öt-tíz éven belül végbemehet, és ha így lesz, a kialakuló sziget már Szlovákia területére eshet – vagyis Magyarország egy apró darabbal kisebb lehet.

A Nem víznek való vidék csapata az Ipoly Hontnál lévő kanyarulatánál forgatott a BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék kutatócsoportjával, akik azt a folyamatot kísérik figyelemmel három éve, hogy miképpen válik egy természetes folyókanyarulat az erodálódás miatt lassan holtággá, a benyúló földnyelv pedig szigetté, írja a Telex.

Török Gergely, a BME tudományos főmunkatársa és kollégái azt vizsgálják, hogyan alakulnak az Ipoly morfológiai folyamatai, és milyen a folyó hordalékháztartása. Török szerint amikor három évvel ezelőtt először voltak a helyszínen, akkor még két autó kényelmesen elfért egymás mellett a félszigeten, tehát elég gyorsan erodálódik a partszakasz, és „nemsokára önmagába fog harapni a kígyó”.

Ez a folyamat akár öt-tíz éven belül is megtörténhet, attól függ, hogy mennyi és milyen erősségű árhullám érkezik a folyón.

A folyóban holtág alakul ki, vagyis megáll benne az áramlás, és szépen lassan a lebegő hordalék lerakódik. Mivel a határfolyóknál a mindenkori sodorvonal az országhatár, ezért a kialakuló holtág, benne az aprócska szigettel jó eséllyel Szlovákia tulajdonába kerül majd, és egy kicsivel kisebb lesz Magyarország a kutatók szerint. De nem kell aggódni, mert „lehet, hogy egy másik ívnél meg pont jól járunk” majd.