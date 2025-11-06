  • Megjelenítés
FONTOS Szép csendben megszerezte a Revolut a magyar engedélyt: jöhet a fióktelep!
Megint kamatot vágtak a lengyelek – Ettől lesz még vonzóbb a forint?
Gazdaság

Megint kamatot vágtak a lengyelek – Ettől lesz még vonzóbb a forint?

Portfolio
A várakozásoknak megfelelően zsinórban a negyedik ülésen is 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot szerdán a lengyel jegybank. A 4,25%-os kamatszint mellett ugyanakkor most hosszabb pihenő jöhet. A lépéssel tovább nőtt a forint kamatelőnye a régióban, ráadásul itthon egyelőre szóba se kerül a 6,5%-os alapkamat vágása, így a döntés ismét a magyar deviza malmára hajthatja a vizet.

A meglepően alacsony szeptemberi inflációs adat után várható volt, hogy a lengyel jegybank tovább csökkenti majd a kamatot, ez be is igazolódott szerdán. A 4,25%-os irányadó ráta azt jelenti, hogy

az év eleje óta összesen már 150 bázispontot lazítottak Varsóban.

A szakértők szerint a mostani vágás után hosszabb pihenő jöhet, az ING Bank elemzői szerint 2026 első felében további két kamatvágás jöhet.

A kamatvágás után a lengyel jegybank publikálta friss makrogazdasági előrejelzését is. A jövő évi GDP-növekedési prognózist 0,6 százalékponttal 3,7%-ra húzták fel, 2025-ben pedig 3,5%-os bővülésre számítanak, míg 2027-ben 2,6%-os növekedést várnak. Az infláció pedig az idei 3,7%-ról 2026-ban 3 százalékra mérséklődhet a jegybank előrejelzése szerint.

Még több Gazdaság

Első ránézésre kedvező adat jött Európa legnagyobb gazdaságából, mégsem felhőtlen az öröm

Megdöbbentő számok: rengeteg embert küldenek el a szomszédban

Javított az ipar, de így is csúnya a kép

A lengyel lépéssel a forint kamatelőnye tovább nő a régióban, így akár a közép-kelet-európai átsúlyozásokból is jól jöhet ki a magyar deviza. Az MNB 6,5%-os alapkamata mellett a lengyelek 4,25%-os és a csehek 3,5%-os irányadó rátája lényegesen alacsonyabb.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Megérkezett a fordulat a tőzsdéken, pluszban zárt az USA
Olyan válság fenyegeti Németországot, amibe egész Európa beleremeghet
Lengyelország bekopogtatott szomszédjához egy amerikai LNG-ajánlattal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility