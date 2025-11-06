Megint kamatot vágtak a lengyelek – Ettől lesz még vonzóbb a forint?

A várakozásoknak megfelelően zsinórban a negyedik ülésen is 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot szerdán a lengyel jegybank. A 4,25%-os kamatszint mellett ugyanakkor most hosszabb pihenő jöhet. A lépéssel tovább nőtt a forint kamatelőnye a régióban, ráadásul itthon egyelőre szóba se kerül a 6,5%-os alapkamat vágása, így a döntés ismét a magyar deviza malmára hajthatja a vizet.

A meglepően alacsony szeptemberi inflációs adat után várható volt, hogy a lengyel jegybank tovább csökkenti majd a kamatot, ez be is igazolódott szerdán. A 4,25%-os irányadó ráta azt jelenti, hogy

az év eleje óta összesen már 150 bázispontot lazítottak Varsóban.

A szakértők szerint a mostani vágás után hosszabb pihenő jöhet, az ING Bank elemzői szerint 2026 első felében további két kamatvágás jöhet.

A kamatvágás után a lengyel jegybank publikálta friss makrogazdasági előrejelzését is. A jövő évi GDP-növekedési prognózist 0,6 százalékponttal 3,7%-ra húzták fel, 2025-ben pedig 3,5%-os bővülésre számítanak, míg 2027-ben 2,6%-os növekedést várnak. Az infláció pedig az idei 3,7%-ról 2026-ban 3 százalékra mérséklődhet a jegybank előrejelzése szerint.

A lengyel lépéssel a forint kamatelőnye tovább nő a régióban, így akár a közép-kelet-európai átsúlyozásokból is jól jöhet ki a magyar deviza. Az MNB 6,5%-os alapkamata mellett a lengyelek 4,25%-os és a csehek 3,5%-os irányadó rátája lényegesen alacsonyabb.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images